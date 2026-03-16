След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

А мериканският актьор Шон Пен, който спечели „Оскар“ за поддържаща мъжка роля, се намира в Украйна, за да изрази подкрепа за страната, предаде АФП.

Шон Пен е в Киев, снима филм за руската инвазия

„Можем да потвърдим, че той е в Украйна, но това е негово лично посещение. Той сам смята, че трябва да бъде тук“, заяви източник от украинската администрация.

Sean Penn won Best Supporting Actor but didn’t show up to Academy Awards, and Kieran Culkin’s reaction was a perfect channeling of Roman Roy pic.twitter.com/zPS25QLLkv — Trung Phan (@TrungTPhan) March 16, 2026

Пен получи отличието за ролята си във филма „Битка след битка“, но не присъства на церемонията.

Шон Пен отново е в Украйна: Какъв е поводът?

Очаква се актьорът, който през 2023 г. беше сърежисьор на документален филм за украинския президент Володимир Зеленски, да се срещне с него по-късно днес.