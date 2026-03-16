„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

П редставител на принц Хари и Меган Маркъл подложи на опустошителна критика нова книга за кралското семейство, определяйки я като „обсесия“, изпълнена с „безумни конспиративни теории“. Говорителят на семейството отвърна на удара след серия от взривни твърдения за техния брак, финанси и обтегнатите им отношения с Бъкингамския дворец, пише PEOPLE.

Повод за острата реакция е публикуването на части от новата книга на биографа Том Бауър – „Предателство: Власт, измама и борбата за бъдещето на кралското семейство“ (Betrayal: Power, Deceit and the Hubris of the House of Windsor), чиято поредица започна във вестник „Таймс“ на 13 март. Говорител на 41-годишния херцог и 44-годишната херцогиня обвини автора в разпространение на неверни теории по адрес на двойката.

„Коментарите на г-н Бауър отдавна са прекосили границата между критиката и фиксацията“, заяви говорителят в официално изявление пред списание PEOPLE. „Това е човек, който публично обяви, че „монархията всъщност зависи от заличаването на семейство Съсекс от нашия живот“ – език, който говори сам по себе си.“

От екипа на Хари и Меган добавиха: „Той изгради кариера върху конструирането на все по-сложни теории за хора, които не познава и с които никога не се е срещал. Тези, които се интересуват от фактите, ще ги потърсят другаде; онези, които търсят безумни конспирации и мелодрама, знаят точно къде да го намерят.“

Реакцията идва след публикувани откъси, в които 79-годишният Бауър разглежда напрежението в кралския двор и прави редица противоречиви твърдения. Сред тях е и слухът, че кралица Камила веднъж споделила пред приятелка, че Меган е „промила мозъка“ на Хари.

Queen Camilla told friend Meghan Markle ‘brainwashed’ Harry amid royal family feud, new book claims https://t.co/S3wRQYwSeS pic.twitter.com/kKSLpn6ii7 — Page Six (@PageSix) March 14, 2026

В книгата се твърди още, че влиянието на Меган е изолирало принца от дългогодишните му приятели и роднини. Поставят се под въпрос и медийните проекти на двойката, както и финансовото им състояние след приключването на мащабните им договори със стрийминг платформи. Бъкингамският дворец отказа коментар пред PEOPLE, придържайки се към политиката си да не отговаря на запитвания, свързани с биографични издания.

Сериозна част от книгата е посветена и на игрите Invictus („Непобедими“) – международното спортно състезание за ранени и болни военнослужещи, основано от Хари през 2014 г. В откъсите Бауър представя предстоящите игри през 2025 г. в Канада като събитие, „засенчено“ от медийното внимание към двойката, и внушава, че фокусът се е изместил върху публичните изяви на Меган.

Тези твърдения бяха категорично отхвърлени от фондация Invictus Games. Авторът също така поставя под въпрос легитимността на травмите на някои участници, визирайки спортисти, възстановяващи се от посттравматично стресово разстройство (ПТСР), вместо от видими физически наранявания.

Meghan Markle and Prince Harry’s Rep Slams Scathing New Royal Book as ‘Fixation’ Filled with ‘Deranged Conspiracy’ https://t.co/UK8TPFv5ZY — People (@people) March 14, 2026

„Разочароващо е да видим как „Таймс“ дава трибуна на коментари, водени от отдавна начертан план, а не от истинско разбиране за игрите Invictus и общността, която те подкрепят“, заявиха от фондацията. Те подчертаха, че състезанието е фокусирано върху рехабилитацията на ветерани от цял свят и определиха опита да се омаловажават състояния като ПТСР като „дълбоко неуважителен към мъжете и жените, за които са създадени игрите“. „Фокусът трябва да остане там, където му е мястото – върху смелостта, възстановяването и другарството на онези, които са служили“, завършва изявлението.

Според информация на PEOPLE, критиките на Бауър са предизвикали вълна от негативни реакции и сред самите участници в игрите, които смятат, че авторът не разбира смисъла на събитието – подкрепа както за физическите, така и за „невидимите“ рани на ветераните.

Това не е първият сблъсък на Том Бауър с двойката. През 2022 г. той издаде книгата „Отмъщението“ (Revenge), в която детайлно и критично описа оттеглянето на Хари и Меган от кралските им задължения. Припомняме, че семейство Съсекс напусна официалните си роли през 2020 г. и в момента живее в Калифорния с двете си деца – принц Арчи и принцеса Лилибет.