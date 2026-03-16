Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

У реждането на напрежението с Иран по дипоматически път е възможно, но само ако Техеран "прекрати атаките си" срещу съседите, каза съветникът на катарския премиер и говорител на катарското Външно министерство Маджид бин Мохамед ал Ансари, цитиран от Франс прес.

"Ако те спрат с нападенията си, тогава ще можем да намерим решение по дипломатически път. Но ако те продължат да атакуват нашите страни, значи не е време да създаваме комисии, а да заемем много ясна и принципна позиция в защита на страните си и е време те незабавно да прекратят атаките си", посочи Ансари.