Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Д вама души са починали по време на епидемичен взрив от менингит в района на Кентърбъри, графство Кент. В официално изявление Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство съобщи, че други единадесет души са развили признаци и симптоми на менингит и септицемия, събощава Sky News .

Всички случаи са открити през изминалите два дни, като един от починалите е бил студент в Университета на Кент. Агенцията съобщи, че се организира предоставянето на антибиотици за някои от студентите в района.

В изявлението се казва още: „Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство и Университетът на Кент предоставят съвети на служителите и студентите. Специалисти от Агенцията интервюират засегнатите лица и техните семейства, за да помогнат за идентифицирането на всички близки контактни лица и да организират приема на антибиотици с цел ограничаване на разпространението. Всеки, който се почувства зле със симптоми на менингит и септицемия, трябва спешно да потърси медицинска помощ в най-близкото отделение за спешна помощ или чрез набиране на телефон деветстотин деветдесет и девет. Ранното лечение може да бъде животоспасяващо“.

Към настоящия момент конкретният щам на заболяването не е идентифициран.

От Агенцията за здравна сигурност посочват, че „в много редки случаи“ менингококовите бактерии могат да причинят сериозни заболявания, включително възпаление на обвивката на мозъка и отравяне на кръвта, което може бързо да доведе до сепсис. Всеки може да се разболее от менингит, но заболяването е най-често срещано при бебета, деца, тийнейджъри и млади хора, като може да се разпространи бързо в места като университети и колежи.

Симптоми на менингит, за които трябва да следите:

Висока температура

Студени ръце и крака

Повръщане

Объркване

Учестено дишане

Болки в мускулите и ставите

Бледа или петниста кожа

Пъпки или обрив

Главоболие

Скованост на врата

Непоносимост към ярка светлина

Сънливост или трудно събуждане

Припадъци или гърчове

Университетът на Кент потвърди в социалните мрежи, че един от неговите студенти е починал. В изявление на висшето училище се казва: „С дълбоко прискърбие потвърждаваме, че един студент от Университета на Кент е починал след случай на инвазивен менингит. Нашите мисли са със семейството и приятелите на студента, както и с цялата университетска общност в този изключително труден момент. Безопасността на нашите студенти и служители остава наш най-висок приоритет“.

По-късно от университета добавиха, че „с оглед на развиващата се ситуация“, през настоящата седмица няма да се провеждат присъствени изпити и оценявания, въпреки че кампусите ще останат отворени.

Членът на парламента от Кентърбъри Роузи Дъфилд написа в социалните мрежи: „Слухове се носят от няколко дни, но човек винаги се надява на по-добри новини. Мисля за всички, които обичаха тези студенти“.