Свят

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Властите в Кентърбъри раздават антибиотици по спешност, университетът отмени всички изпити заради опасност от нова вълна

16 март 2026, 14:40
Д вама души са починали по време на епидемичен взрив от менингит в района на Кентърбъри, графство Кент. В официално изявление Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство съобщи, че други единадесет души са развили признаци и симптоми на менингит и септицемия, събощава Sky News.

Всички случаи са открити през изминалите два дни, като един от починалите е бил студент в Университета на Кент. Агенцията съобщи, че се организира предоставянето на антибиотици за някои от студентите в района.

В изявлението се казва още: „Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство и Университетът на Кент предоставят съвети на служителите и студентите. Специалисти от Агенцията интервюират засегнатите лица и техните семейства, за да помогнат за идентифицирането на всички близки контактни лица и да организират приема на антибиотици с цел ограничаване на разпространението. Всеки, който се почувства зле със симптоми на менингит и септицемия, трябва спешно да потърси медицинска помощ в най-близкото отделение за спешна помощ или чрез набиране на телефон деветстотин деветдесет и девет. Ранното лечение може да бъде животоспасяващо“.

Към настоящия момент конкретният щам на заболяването не е идентифициран.

От Агенцията за здравна сигурност посочват, че „в много редки случаи“ менингококовите бактерии могат да причинят сериозни заболявания, включително възпаление на обвивката на мозъка и отравяне на кръвта, което може бързо да доведе до сепсис. Всеки може да се разболее от менингит, но заболяването е най-често срещано при бебета, деца, тийнейджъри и млади хора, като може да се разпространи бързо в места като университети и колежи.

Симптоми на менингит, за които трябва да следите:

  • Висока температура
  • Студени ръце и крака
  • Повръщане
  • Объркване
  • Учестено дишане
  • Болки в мускулите и ставите
  • Бледа или петниста кожа
  • Пъпки или обрив
  • Главоболие
  • Скованост на врата
  • Непоносимост към ярка светлина
  • Сънливост или трудно събуждане
  • Припадъци или гърчове

Университетът на Кент потвърди в социалните мрежи, че един от неговите студенти е починал. В изявление на висшето училище се казва: „С дълбоко прискърбие потвърждаваме, че един студент от Университета на Кент е починал след случай на инвазивен менингит. Нашите мисли са със семейството и приятелите на студента, както и с цялата университетска общност в този изключително труден момент. Безопасността на нашите студенти и служители остава наш най-висок приоритет“.

По-късно от университета добавиха, че „с оглед на развиващата се ситуация“, през настоящата седмица няма да се провеждат присъствени изпити и оценявания, въпреки че кампусите ще останат отворени.

Членът на парламента от Кентърбъри Роузи Дъфилд написа в социалните мрежи: „Слухове се носят от няколко дни, но човек винаги се надява на по-добри новини. Мисля за всички, които обичаха тези студенти“.

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заемат ли чужденци работните места у нас

pariteni.bg
8 породи котки с необичайни хранителни навици

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 19 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 20 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 19 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 17 часа
Последни новини

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 32 минути

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

България Преди 1 час

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията

<p>Обявиха кои листи ще води Бойко Борисов</p>

ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 1 час

Бойко Борисов традиционно ще води две листи

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Свят Преди 1 час

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

България Преди 2 часа

Изпълнителният съвет на „Да, България“ подаде сигнал до МВР, ДАНС и Върховна касационна прокуратура

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

Любопитно Преди 2 часа

Принц Хари и Меган Маркъл остро атакуваха новата книга на Том Бауър „Предателство“, определяйки я като „обсесия“, пълна с безумни конспирации. Скандалните разкрития за брака им и атаките срещу игрите Invictus предизвикаха вълна от негативни реакции

Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

България Преди 2 часа

Фатален конфликт след употреба на наркотици: 28-годишен рецидивист направи пълни признания за смъртта на издирвания младеж

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

България Преди 2 часа

През втората половина на месеца времето влиза в динамична фаза

Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Любопитно Преди 2 часа

Оперната дива посети бляскавото събитие заедно със съпруга си – световноизвестния диригент Доминго Хиндоян, който пък е новият Музикален директор на Операта в Лос Анджелис

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

Свят Преди 2 часа

България неколкократно е заявявала, че няма да участва във военни съюзи извън НАТО

Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Грешници“ Джак О'Конъл шокира червения килим на „Оскарите“, появявайки се с окървавени вампирски зъби. Актьорът почете ролята си в хоръра, който води с рекордните 16 номинации, съчетавайки зловещия аксесоар с елегантен бял смокинг

След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

Свят Преди 2 часа

Пен получи отличието за ролята си във филма „Битка след битка“, но не присъства на церемонията

<p>Путин срещу Оруел: Битката за съзнанието на руското общество</p>

Подкрепят ли руснаците войната в Украйна

Свят Преди 3 часа

Рейтингът на Путин продължава да е много висок, но социологическите данни най-вероятно не отговарят на истината, коментират експерти

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

Любопитно Преди 3 часа

Създателите на KPop Demon Hunters спечелиха две отличия, но феновете са бесни заради грубото прекъсване на речите им от оркестъра и организаторите, което мнозина определиха като липса на уважение към културния феномен

Снимката е илюстративна

Не ги докосвайте: Топ 7 най-мръсни предмета в хотелската стая

Любопитно Преди 3 часа

Хотелите почистват стаите си редовно, но това не означава, че всичко е идеално чисто. Някои предмети се използват от десетки гости и получават по-малко внимание по време на почистването

Защо иранските дронове са толкова трудни за прехващане

Защо иранските дронове са толкова трудни за прехващане

Свят Преди 3 часа

"Точно преди или точно след излитането си дронът включва джипиес приемник, за да установи местоположението си"

Всичко от днес

От мрежата

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Иво Димчев подслади участниците в „Като две капки вода“ с ягоди

Edna.bg

Над 1000 души от цяла България танцуваха с кауза на Party in Pink™ Zumbathon® 2026

Edna.bg

Анчелоти към Валверде: Жалко, че нямаш бразилски паспорт

Gong.bg

Голямото оръжие на Лудогорец в битката за титлата

Gong.bg

Откриха застрелян мъж в кола в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg

БАБХ откри растеж на бактерии и плесени в училищни сандвичи

Nova.bg