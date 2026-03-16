Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

И зпълнителният съвет на „Да, България“ подаде сигнал до МВР, ДАНС и Върховна касационна прокуратура потенциални купувачи на гласове в цяла България.

До 16% от гласуващите са на пазара за вота

Данните в сигнала са базирани публикуваните от неформалната група BG Elves списъци с над 900 имена на лица, за които има данни да се смята, че същите многократно са купували гласове по време на отделните предизборни кампании, съобщиха от партията.

Списъците подробно описват лицата по отделните области на страната с техните собствени и фамилни имена, както и с прякорите, с които са познати в обществото. Информацията включва и данни, свързани с обстоятелства на коя политическа сила тези лица се явяват представители и респ. купувачи на гласове за същата.

Продължават сигналите за търговия с гласове

Преди предходните парламентарни избори през есента на 2024 г., от партията подадоха сходен сигнал до институциите.