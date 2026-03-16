Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Любопитно

Оперната дива посети бляскавото събитие заедно със съпруга си – световноизвестния диригент Доминго Хиндоян, който пък е новият Музикален директор на Операта в Лос Анджелис

16 март 2026, 13:45
Източник: Getty Images

С нощи се проведе 98-ата церемония по раздаването на най-престижните статуетки в света на киното – наградите „Оскар”. Церемонията събра елита на Холивуд – сред тях беше и българската оперна прима Соня Йончева. Тя присъства в качеството си на глобален артист и посланик на ROLEX, които са основен партньор на Академията за филмово изкуство на САЩ. Оперната дива посети бляскавото събитие заедно със съпруга си – световноизвестния диригент Доминго Хиндоян, който пък е новият Музикален директор на Операта в Лос Анджелис.

Източник: Getty Images

За най-голямото в света артистично и светско събитие Соня Йончева бе избрала класически и стилен тоалет на доминиканския дизайнер Оскар де ла Рента, а изисканите й обувки бяха изработени от престижния български бранд INGILIZ, който е утвърден и предпочитан сред елита в Западна Европа и САЩ, като например техни обувки бяха носени от Анджелина Джоли на филмовия фестивал в Кан.

Източник: Getty Images

До гримьорната си в Холивуд Соня Йончева допусна единствено екип на Нова Броудкастинг Груп, която е официално лицензираната медия за излъчване на наградите „Оскар” в България и е също така ексклузивен телевизионен партньор на „Гала в София” 2026. Оперната певица, продуцент и издател покани сънародниците си на 25 и 27 август на площад „Св. Александър Невски”, за където обеща блясък по холивудски – с червени килими, фотостени, медийно отразяване, елегантни тоалети и най-вече със световни знаменитости. Припомняме, че на сцената заедно със Соня Йончева ще бъдат кралят на тенорите Йонас Кауфман (в „Тоска”) и глобалният бунтар в класическата музика, виолончелистът HAUSER (в „Синя нощ”).

Източник: Getty Images

Билетите са достъпни в мрежата на kupibileti.bg тук: https://www.kupibileti.bg/bg/category/167

Допълнителна информация за „Гала в София” 2026:

Във фестивала „Гала в София” 2026 ще участват хорът и оркестърът на Софийската опера. Диригент на „Тоска” със Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъде проф. Григор Паликаров – един от най-уважаваните и успешни български музикални лидери и педагози в родината и в чужбина, а диригент на „Синя нощ” със Соня Йончева и HAUSER ще бъде маестро Леонардо Сини – младата и атрактивна сензация на италианската школа. В концертите ще вземе участие и Детски хор „Усмихнати звезди” към Частно основно училище „Стремеж” с диригент Мая Василева.

Организатор на „Гала в София” 2026 е продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events, която стои и зад „Гала в София” 2021 и 2025, както и още множество културни проекти в страната и чужбина. През 2026 г. „Гала в София” празнува 5 г. от първото си издание и ще се завърне в най-впечатляващия си формат, очакващ 20 000 души в двете фестивални вечери. Червен килим, фотостени, медийно отразяване, класика и модернизъм – това е артистичното и светско събитие на годината!

Ексклузивен телевизионен партньор на фестивала е Нова Броудкастинг Груп. Ексклузивен радио партньор е БГ Радио. Медийни партньори са Българска Телеграфна Агенция (БТА), списание „Български Артист”, Радио 1, платформата Bulgaria Wants You и др.

Корпоративни партньори са: Обединена Българска Банка (ОББ), „Европейски пътища”, SIAD, Конфиндустрия България, Mapei, Unique Estates, хотел Intercontinental.

Събитието се осъществява с институционалната подкрепа на Столична община, община „Оборище” и Българска патриаршия. Билетите са в мрежата на Kupibileti.bg.

За SY11 Events:

Соня Йончева създава продуцентската си компания SY11 Events през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от SY11 до момента, включват: галата „Завръщане” в Пловдив (2020 г.), „Гала в София” (2021 г.), книгата „Петнадесет огледала” (2023 г.), албумът „Куртизанката” (2023 г.), рециталният цикъл „Съкровени гласове” сезон 1 и 2 (2023-2025 г.), списанието „Български Артист” (2024 - 2026 г.), компактдискът „Жорж” (2025 г.), „Гала в София” (2025 г.), световният оперен конкурс „Опералия” (2025 г.). Големите акценти през 2026 г. са аудиовизуалният проект ICON, сп. „Български Артист”, което ще чества 100 г. от първия си исторически брой, първите международни „Тракийски награди за класическа музика” на Соня Йончева (23 юни, Античен театър Пловдив: https://bit.ly/4l115pm) и „Гала в София” 2026 (25-27 август, пл. „Св. Александър Невски”: https://www.kupibileti.bg/bg/category/167).

Соня Йончева Гала в София 2026 Награди Оскар Класическа музика Оперна прима Йонас Кауфман
