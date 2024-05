Шарл Мишел: Ветото върху закона "за чуждото влияние" дава на правителството "миг за размисъл"

В етото на грузинския президент Саломе Зурабишвили върху спорния закон "за чуждото влияние" предоставя на правителството "миг за по-задълбочен размисъл", заяви днес председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, цитиран от Франс прес.

"Призовавам всички грузински политици и ръководители да използват добре тази отдала се възможност и да гарантират, че Грузия ще остане на европейския път, подкрепян от населението", написа Мишел в социалната мрежа "Екс".

One of the greatest achievements of democracies is to have replaced weapons with words. This progress can never be taken for granted.



The Slovak people will emerge even stronger from the recent attack on your democracy.



Below my message to the people of #Slovakia.… pic.twitter.com/qx171uJuaO