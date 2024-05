Президентът на Грузия наложи вето на закона за чуждестранните агенти

П резидентката на Грузия Саломе Зурабишвили съобщи, че е наложила вето на спорния закон за "чуждестранното влияние", предизвикал масови протести в страната, предаде Франс прес.

"Днес налагам вето (...) на закон, който е руски по своята същност и противоречи на нашата конституция", заяви Зурабишвили, след като приетият тази седмица от парламента текст беше осъден от противниците му като целящ да отклони Грузия от пътя й към Европа и да я насочи към Русия.

"Руският закон", който предизвика масови протести в Грузия

Така наречения "руски закон", чиито противници протестират срещу приемането му от седмици, изисква медиите и неправителствените организации, които получават над 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като "прокарващи интересите на чуждестранна сила". Критиците на законопроекта твърдят, че той е много сходен със законодателството, използвано от Кремъл за заглушаване на опоненти, и че ще попречи на стремежа на Грузия да се присъедини към ЕС, посочва Асошиейтед прес.

