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„Той е човек с голямо сърце“: Христо Стоичков учил Луис Фонси на българска музика

Пуерториканската звезда сподели как Стоичков го е запознал с българската музика преди първата му среща с феновете у нас

8 август 2026, 16:41
„Той е човек с голямо сърце“: Христо Стоичков учил Луис Фонси на българска музика
Източник: БТА

Х ристо Стоичков се оказа неочакван музикален „учител“ за Луис Фонси преди първата среща на пуерториканския певец с българската публика. Това разказа самият Фонси на пресконференция в Бургас преди участието си тази вечер в Spice Music Festival. Певецът каза, че до вчера не е познавал българската музика и си е направил своеобразен „малък урок“, за да научи повече за нея. В това отношение му е помогнала срещата с Христо Стоичков, който му е разказал както за българската музика, така и за историята на България.

Фонси отбеляза, че познава бившия футболист от няколко години и го определя като човек с голямо сърце, който е направил много за страната си. По думите му двамата споделят сходни възгледи. На въпрос дали Стоичков ще бъде сред публиката на концерта му тази вечер, певецът отговори положително.

За Фонси участието в Бургас е първа среща с българската публика. Той разкри, че е щастлив да бъде в България и приема концерта като голяма чест и отговорност. Място в разговора с журналистите зае и най-разпознаваемият му хит Despacito. Фонси разказа, че когато е написал песента преди повече от десет години, не е предполагал какъв ще бъде нейният успех. Тя се е родила като идея в студиото му, след като преди това музиката му е била по-силно насочена към романтиката. Впоследствие певецът усетил, че хората искат да танцуват и да чуват повече латино звучене, и решил да създаде „песен, която да ги кара да се раздвижат".

По думите му обаче никой не е могъл да предвиди, че тя ще достигне до толкова много хора по света.

Луис Фонси отбеляза, че светът днес е все по-отворен към музика на различни езици, като според него социалните мрежи имат важна роля за това. Те позволяват песните да преминават много по-лесно през езиковите и географските граници. Певецът допълни и че би искал да работи със Стиви Уондър. Той разказа, че още от първия си албум обича музикалните колаборации и търси възможности да работи с хора, които могат да го вдъхновят и от които да научи нещо ново, независимо дали са световноизвестни имена.

Тази вечер на сцената на Spice Music Festival бургаската публика ще чуе и колаборация на Фонси с колумбийския изпълнител и продуцент Фейт. Песента им Cambiaré беше издадена през януари от лейбъла Universal Music Latino и бързо се превърна в хит, като успя да изкачи и класацията Billboard Latin Airplay същата пролет. Пуерториканският изпълнител разказа още, че първите му впечатления от Бургас са свързани не само с музиката, но и с местната храна и вино. Той каза, че макар да е пътувал до много места по света, всяко ново посещение е възможност за него като музикант да сподели музиката си на живо и да се срещне с хората.

Втората вечер Spice Music Festival продължава на Морска гара с програма, в която, освен Луис Фонси, са включени Руслана - победителка в „Евровизия“ през 2004 година, Shantel & Bucovina Club Soundsystem, Captain Jack, Rednex, Dante Thomas и Jody Bernal.

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
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