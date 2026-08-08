Свят

Почина бащата на Лионел Меси

8 август 2026, 15:59
Почина бащата на Лионел Меси
Източник: GettyImages

Х орхе Меси, бащата на известния аржентински футболист Лионел Меси, почина в болница в Росарио на 68-годишна възраст. Това съобщава аржентинското издание Infobae.

В продължение на дълго време той е страдал от сериозно заболяване, подробностите за което не се разкриват.

Лионел Меси, който започна световното първенство през 2026 г. с хеттрик срещу националния отбор на Алжир (3:0), не успя да сдържи сълзите си след мача. В интервю той отбеляза, че реакцията му не е свързана със спорта, а с притесненията заради заболяването на баща му.

По това време започнаха да се появяват слухове за влошеното здравословно състояние на Хорхе Меси, тъй като той не беше виждан на трибуните по време на мачовете на аржентинския национален отбор заедно със семейството на Лионел.

Източник: БГНЕС    
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