Абелардо де ла Есприеля положи клетва като президент на Колумбия

А белардо де ла Есприеля положи клетва като президент на Колумбия и още в първата си реч начерта рязка промяна в курса на страната. Десният адвокат и милионер обеща „енергична борба“ срещу наркотрафика, строги финансови мерки за възстановяване на доверието в икономиката и съживяване на петролната и газовата индустрия.

Кой е човекът на Тръмп в Колумбия? Милионерът, който обещава „смърт или затвор“

В същото време САЩ обявиха, че администрацията на президента Доналд Тръмп възнамерява да предостави на новото колумбийско правителство 1 млрд. долара помощ в сферата на сигурността, съобщи Reuters.

Така встъпването в длъжност на Де ла Есприеля бележи значителна промяна в политиката на Колумбия и се очаква да задълбочи отношенията между Богота и Вашингтон.

„Време е да се възстановят редът и авторитетът“

48-годишният Де ла Есприеля положи президентската клетва на церемония във военната база на батальона „Пичинча“ в Кали.

„Кълна се пред Бог и обещавам на народа вярно да спазвам Конституцията и законите на Колумбия“, заяви той при встъпването си в длъжност.

В 75-минутната си реч новият държавен глава заяви, че страната трябва да поеме по нов път в борбата с престъпността и наркотрафика.

„Изпращам категорично послание към колумбийския народ: време е да се възстановят редът, авторитетът и свободата“, каза той.

По думите му членовете на престъпни банди и наркотерористични групировки имат два избора – да се подчинят на върховенството на закона или да се изправят пред решителен отговор от страна на държавата и силите за сигурност.

Де ла Есприеля заяви още, че възможността за мирни преговори с въоръжените групировки е „напълно изчерпана“.

Сблъсъци с полицията и изгорени американски знамена след оспорваните избори в Колумбия

Край на курса на Густаво Петро

Новият президент е избран през юни след балотаж с кандидата на левицата Иван Сепеда. Де ла Есприеля представлява крайната десница и получава подкрепата на американския президент Доналд Тръмп.

Встъпването му в длъжност се разглежда като повратен момент за Колумбия, след като предшественикът му Густаво Петро, представител на левицата, заложи на преговори с различни въоръжени групировки като част от усилията за постигане на „пълен мир“.

Новият държавен глава даде ясно да се разбере, че няма да продължи този подход и ще постави акцент върху силовото противопоставяне на престъпните организации.

Кандидат, подкрепящ политиката на Тръмп, поведе на изборите в Колумбия

Де ла Есприеля обеща икономически промени

Освен борбата с наркотрафика президентът постави акцент и върху икономиката.

Той обеща предприемането на строги финансови мерки, които да възстановят доверието в колумбийската икономика.

Сред приоритетите му е и съживяването на петролната и газовата индустрия.

„Дойдох, за да се впусна заедно с народа в най-дълбоката трансформация на нашата съдба“, заяви Де ла Есприеля.

На церемонията присъстваха редица чуждестранни държавни лидери и високопоставени представители, сред които кралят на Испания Фелипе VI и президентът на Аржентина Хавиер Милей.

САЩ дават 1 млрд. долара за сигурността

На фона на смяната на властта във Вашингтон беше обявена и значителна финансова подкрепа за новото колумбийско правителство.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че администрацията на Доналд Тръмп, след съгласуване с Конгреса, възнамерява да отпусне 1 млрд. долара като пакет от помощ в сферата на сигурността.

„Като крайъгълен камък на това подновено партньорство правителството на САЩ, съгласувало решението си с Конгреса, възнамерява да обяви отпускането на 1 милиард долара като пакет от помощ в сферата на сигурността, за да подкрепи правителството на президента Де ла Есприеля в постигането на нашите общи цели“, се казва в изявление на Държавния департамент, цитирано от Reuters.

Пакетът е представен като част от подновеното партньорство между Вашингтон и Богота и е насочен към общите цели на двете страни в областта на сигурността.

Новата американска помощ идва на фона на заявения от Де ла Есприеля твърд курс срещу наркотрафика, престъпните групировки и въоръжените организации в Колумбия.