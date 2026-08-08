Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok докато кара

Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Случаят е безпрецедентен, такова насилие от непълнолетни не съм виждал

Радев: Дрон навлезе във въздушното пространство на България и се взриви

„Справедлива цена“: Нови платформи ще следят за необосновано поскъпване на храните от септември

Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен

„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

Ш офьор на автобус е уволнен, след като е бил заснет да гледа видеоклипове в TikTok, докато управлява превозното средство.

На кадри, заснети от пътници в автобуса, се вижда как водачът използва мобилния си телефон по време на движение и скролва съдържание в социалната мрежа.

„Буря, а ние караме кабрио“: Глобиха Александър Кадиев след видео зад волана

В определен момент той управлява волана с лакти, докато продължава да държи телефона си и да гледа видеоклипове.

Поведението му предизвика реакция в социалните мрежи, където кадрите бързо бяха разпространени. Според коментари на пътници водачът не е реагирал, след като му е била направена забележка за използването на телефона по време на шофиране.

Пътни камери с AI ще следят шофьорите за телефони зад волана

Проверка след разпространението на кадрите

По информация на NOVA по случая е извършена проверка. Поведението на водача е определено като недопустимо, а шофьорът е бил освободен от работа.

Използването на мобилен телефон от водач по време на управление създава сериозен риск за безопасността на всички пътници, останалите участници в движението и самия шофьор. В случая допълнителен риск представлява фактът, че водачът е продължил да използва телефона си, докато управлява автобуса.

Кадрите показват, че вниманието му е насочено към екрана на телефона, вместо към пътната обстановка.

Случаят отново поставя въпроса за контрола върху поведението на професионалните водачи и за спазването на правилата за безопасност при превоз на пътници.