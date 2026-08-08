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Личният адвокат на Тръмп стана главен прокурор на САЩ

Кандидатурата на Тод Бланч бе подкрепена с едва 50 на 49 гласа. Назначаването на близък съюзник на Белия дом предизвика опасения за независимостта на институцията.

8 август 2026, 15:40
Личният адвокат на Тръмп стана главен прокурор на САЩ
Източник: БТА

С енатът на САЩ утвърди Тод Бланч за главен прокурор, с което бившият личен адвокат на президента Доналд Тръмп официално поема ръководството на Министерството на правосъдието, съобщи Асошиейтед прес.

Тръмп нееднократно е казвал, че иска ведомството да следва по-тясно политическия курс на неговата администрация.

Контролираният от републиканците Сенат одобри кандидатурата на Бланч с 50 гласа "за" срещу 49 "против". Така той става вторият официално утвърден главен прокурор, откакто Тръмп се завърна в Белия дом миналата година. Президентът открито заявяваше намерението си да използва правомощията на министерството за разследвания срещу свои политически противници.

Бланч и досега ръководеше ведомството като временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Официалното му утвърждаване обаче може да му даде по-голяма свобода за осъществяване на политиката на администрацията на Тръмп.

Гласуването сложи край на оспорвана процедура по утвърждаването му, по време на която както демократи, така и някои републиканци изразиха сериозни опасения от назначаването на близък съюзник на Тръмп начело на Министерството на правосъдието - институция, която традиционно държи на своята независимост от Белия дом.

В крайна сметка Бланч бе утвърден с минимална преднина. Против кандидатурата му гласуваха и двама републикански сенатори - Сюзън Колинс от щата Мейн и Лиса Мъркауски от Аляска.

Процедурата по утвърждаването му премина необичайно сложно, до голяма степен заради опасения сред републиканците във връзка със спорно споразумение по дело, заведено от Тръмп срещу американската данъчна служба.

Под натиск Бланч пое писмен публичен ангажимент Министерството на правосъдието да се откаже от предложения от Тръмп компенсационен фонд на стойност 1,8 милиарда долара за негови съюзници, включително за участници в нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 година. Той обеща също да ограничи друга част от споразумението, която цели да защити Тръмп и семейството му от данъчни проверки.

Тези уверения се оказаха достатъчни, за да спечелят подкрепата на републиканския сенатор Бил Касиди, чийто глас се оказа решаващ. В петък Касиди обяви, че ще подкрепи Бланч, като заяви, че при управлението на Тръмп трудно би могъл да бъде намерен друг кандидат, който да ръководи министерството по-успешно. Според него опитът на Бланч като бивш адвокат на Тръмп по наказателни дела може дори да му помогне по-ефективно да се противопоставя на определени искания на президента.

Източник: БТА/Габриела Иванова    
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