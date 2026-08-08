Обрат в Унгария: Партията на Петер Мадяр номинира Андраш Бака за президент

П арламентарната група на управляващата в Унгария партия ТИСА номинира бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за следващ президент на страната, съобщи днес министър-председателят Петер Мадяр, цитиран от унгарската агенция МТИ.

"Групата на ТИСА току-що проведе тайно гласуване, за да вземе едно от най-важните си решения досега", заяви Мадяр след заседание на парламентарната група.

По думите му депутатите от управляващата партия са единодушни, че Бака е най-подходящият кандидат за възстановяване на авторитета на президентската институция, за обединяване на нацията и за гарантиране на необходимия баланс спрямо парламентарното мнозинство.

От ТИСА подчертаха още професионалната независимост и дългогодишния опит на Бака, които според тях са особено важни в момент, когато Унгария се подготвя да изгради нов конституционен ред.

Бака беше председател на Върховния съд, но правителството на Виктор Орбан го отстрани от поста през 2011 г., три години преди изтичането на мандата му. Преди това той беше съдия в Европейския съд по правата на човека.

През 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови, че Унгария е отстранила Бака заради критиките му към правителството и че уволнението му е нарушило демократичните свободи. Правителството на Орбан отхвърли заключенията на съда.

Победата на Мадяр на парламентарните избори през април сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Новият премиер обеща да възстанови демократичните стандарти и призова редица висши длъжностни лица, назначени или избрани по време на управлението на ФИДЕС, да се оттеглят.

Отстраняването на бившия президент Тамаш Шуйок беше сред ключовите цели на Мадяр, който го определи като "марионетка" на Орбан, отбелязва Ройтерс. Шуйок подписа конституционната поправка, приета от новото управляващо мнозинство, която сложи край на президентския му мандат миналия месец. Според поправката новият президент ще остане на поста до влизането в сила на нова конституция или за максимален срок от пет години.

Съгласно действащата конституция президентът на Унгария е предимно с церемониални функции и с ограничени правомощия, сред които да налага вето върху законодателство или да изисква неговото преразглеждане.

Опозиционната партия ФИДЕС заяви, че няма да участва в избора на нов президент, като обвини ТИСА в авторитарни действия.

Лидерът на парламентарната група на ФИДЕС Янош Бока заяви, че Андраш Бака ще бъде "марионетка" на управляващото парламентарно мнозинство.

Бока каза, че ТИСА е прекратила произволно и нелегитимно мандата на бившия президент Тамаш Шуйок, което прави избора на нов президент "също толкова нелегитимен".