Пожар пламна на изхода на Асеновград, горят сухи треви и лозя

П ожар е възникнал на изхода на Асеновград в посока село Козаново, като над 10 противопожарни автомобила с екипи от пожарникари от града и областта се борят с пламъците, съобщиха от Община Асеновград.

Огнен ад затвори пътя Асеновград - Кърджали, горят лозови масиви

Горят сухи треви и лозя.

Сигналът за пожара е получен малко след 11:00 часа, уточниха за БТА от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Пловдив.

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев също е на мястото, за да следи ситуацията и подпомага координационните процеси.

Голям пожар край Асеновград

Към момента няма опасност за населението. Заради задимяването околовръстният път е затворен за движение в двете посоки.

В петък пожар обхвана лесонепригодни площи и стари, изоставени лозя между Първомай и село Брягово. Общо 11 екипа на пожарната се бориха с пламъците, които вече са локализирани.