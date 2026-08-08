Тежка катастрофа в Бразилия, жертви и много ранени

Н ай-малко петима души загинаха, а десетки бяха ранени в катастрофа с автобус, камион и два автомобила в Лузиания, в бразилския щат Гояс, предаде китайската новинарска агенция "Синхуа", като се позова на местните власти.

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Според военната противопожарна служба на щата сред жертвите са две жени с малко дете, които са били в автобуса, както и двама мъже от камиона.

И петимата са починали на мястото на трагедията.

Говорителят на прогивопожарната служба Милсон Фернандеш каза, че смъртните случаи са констатирани от пристигналите екипи за спешна помощ.

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В автобуса са пътували 48 души. Според предварителния доклад на пожарникарите най-малко осем души са в тежко състояние, а 25 имат леки травми.