18-годишен е задържан за убийството на чичо си

18-годишен младеж е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Хасково. Инцидентът е станал около 01:30 часа след полунощ.

По-рано през деня е възникнал битов конфликт между 24-годишния чичо и племенника му.

По първоначални данни, извършител изчакал родственика си да заспи и го ударил смъртоносно с дървен кол в главата. Очевидец на престъплението е станала съпругата на жертвата. Нападателят е направил самопризнания, а тестът му за алкохол е бил положителен.

Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на младежа, допълниха от полицията.