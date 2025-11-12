България

Сериозни нарушения в хоспис в Черноморец

По-рано служители на лечебното заведение излязоха на протест

12 ноември 2025, 18:41
С лед репортаж на NOVA във връзка с хоспис „Миладиноски” в град Черноморец и множеството оплаквания на служители, лечебното заведение е заличено от регистъра на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а лицензът му е отнет.

По разпореждане на министър-председателя, съвместно с Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, извърши контролно производство през юни 2025 г. на двата обекта на д-р Димче Миладиноски – в Поморие и Черноморец. В хосписа в гр. Черноморец бяха установени сериозни нарушения - настанените лица не са терминално болни пациенти, лоша хигиена, липсва утвърден правилник за вътрешен ред, няма договори с медицински специалисти и дейността не отговаря на изискванията за палиативни грижи, както и на Закона за лечебните заведения.

РЗИ-Бургас потвърди за ИАМН, че са сезирали местните институции за нерегламентираната дейност, осъществявана от заличения хоспис. Предстои РЗИ-Бургас да сезира Български лекарски съюз да извърши проверка относно квалификацията на д-р Димче Миладиноски.

Заповедта за отнемането на лиценза на хосписа е обжалвана от Административен съд-Бургас. Искането за спиране на незабавното изпълнение е отхвърлено от Административен съд-Бургас и потвърдено от ВАС.

Припомняме, че днес бивши служители на хосписите в Черноморец и Поморие излязоха на протест пред Регионалната здравна инспекция в Бургас. Недоволството преминава под мотото „Не търпим нищо повече”. 

Бивши служители на двете места за настаняване на болни хора искат разследването и затварянето им. В разпространено становище те твърдят, че са били принуждавани да работят по няколко 24-часови смени без почивка, били унижавани и обиждани, а настанените пациенти били оставяни без хигиена. 

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

