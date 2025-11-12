България

Изоставени пациенти, липса на хигиена: Бивши служители на хосписи в Черноморец и Поморие на протест

Те настояват за разследване работата на лечебните заведения

12 ноември 2025, 11:41
Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан
Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината
Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца
Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител
Тийнейджъри преминаха с

Тийнейджъри преминаха с "бясна скорост" с мотори през пешеходен площад в Перник
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

П ротест пред Регионалната здравна инспекция в Бургас организираха бивши служители на хосписите в Черноморец и Поморие. Недоволството преминава под мотото „Не търпим нищо повече”, а бившите служители на двете места за настаняване на болни хора за лечение искат разследване и затварянето им.

В разпространено становище те твърдят, че са били принуждавани да работят по няколко 24-часови смени без почивка, били унижавани и обиждани, а настанените пациенти били оставяни без хигиена. Институцията, която контролира тези заведения, не е само Регионалната здравна инспекция. Това е и Агенцията за качество на социалните услуги

На обявената демонстрация обаче дойдоха едва няколко души.

"Малко сме, защото предполагаме, че са дадени пари. На мен лично са ми предлагали. А тази сутрин дъщеря ми каза, че ѝ предложили 10 000 лева", заяви пред NOVA Петя Стоянова, която е бивш служител на хоспис и организатор на протеста. 

По думите ѝ парите са предложени от "доктор Миладиновски или от негови близки, или адвокатите му, за да не даваме гласност".

"Той казва, че хосписите му работят, че не са затворени. И че всичко е наред. А това не така. Пълна мизерия е - храна, вода, отношението към пациентите, към близките. Всичко е ужасно. Има хора, които са връзвани с бинтове до кръв. Някои умират така. Пациентите се упояват - спят постоянно. Това може да го потвърди и колежката ми, но няма да казвам имена. Ако има доблест, нека сама си признае", заяви Стоянова. 

Тя заяви, че "докторът казвал: "Когато има проблем, давайте им лекарства“. "Никога не съм давала повече от нужното, винаги съм правила проблем. Дори съм взела много лекарства — успокоителни, упояващи. Всичко е вкъщи", обясни жената, която е работила като болногледач. 

И добави, че за дозоровката на медикаментите е питала доктор Миладиновски "по телефона". "Когато се обадя и кажа: „Докторе, не става, какво да правя?“ — той отговаряше: „Стига, ма, оправяй се там", разказа Стоянова. 

"Лекарствата, които бяха изписани - не се даваха, защото имаше недостиг. Хората плащаха за всичко — таксите са големи, но пак нямаше медикаменти. Аз питах какво да правя, той казваше: „Слез долу и намери“. Често нямаше какво да дам. Имаше пациент, който почина — намерих органайзера му пълен с лекарства. Не се даваха. Храната също не стигаше — идваше малко, не можеше да се раздели", допълни тя. 

Димитринка, чийто баща е починал в хосписа, разказа, че мъжът е бил транспортиран от родното му село Росокастро в Черноморец с тенденция за подобрение на състоянието му.

"Сестра ми беше заплатила половината такса. Баща ми пристигна по обяд в хосписа. В по-късен час, след работа, отидохме с партньора ми да занесем следващата сума — 1200 лева.  Имахме списък с неща — памперси, лекарства и т.н. Вкарани бяхме през офиса на доктора, подготвиха договор за приемане на баща ми, взеха парите и лекарствата, след което пожелах да го видя", спомня си жената. 

Баща ѝ бил настанен в приемна стая, която приличала на зала. "Изглеждаше много блед. Опитах се да го погаля — беше студен. Попитах доктора, който стоеше зад мен, защо е така. Той блъсна баща ми по рамото, той се размърда и лекарят ми каза: „Виждате ли, баща ви е жив още. Доскоро се борехме за живота му, но апаратът го изключихме преди малко“. Това беше същият ден, в който той  по-късно почина", заяви жената. 

И беше категорична: "Сестра ми го изпрати жив и здрав, облечен, с лекарствата си - изписан от болницата. изпрати го за възстановяване". 

Д-р Марияна Кофинова от РЗИ Бургас обясни, че към момента няма регистриран хоспис в град Черноморец.

"Всички граждани, които имат настанени близки там, трябва да се погрижат за тяхното извеждане, тъй като този хоспис е заличен от месец юни тази година. Не са осигурени необходимите условия за отглеждане и възстановяване на пациентите, нито необходимият персонал съгласно Закона за лечебните заведения. Въпреки това продължават да се разпространяват твърдения от страна на работещите там, че това е „най-добрият хоспис“ и че осигурява добри условия. Това не е вярно — заведението е заличено, няма никакъв статут", подчерта тя. 

Екип на NOVA е разговарял с Агенцията за контрол на социалните услуги, които регулират другия така наречен хоспис, водещ се като „Dом за стари хора“ в Поморие.

През лятото той беше проверяван.

От Агенцията обяснили, че това е нерегламентиран обект, на който са наложени санкции. Правени са пет опита да бъдат проверени документите, но до момента няма съдействие от страна на собственика.

Прокуратурата ще бъде информирана, за да предприеме последващи действия, тъй като документите с адресите на потребителите не са предоставени, за да се свържат с техните роднини и да ги изведат.

Екипът на NOVA e направил опит да се свърже и с Димче Миладиновски, чието име се свързва с тези две социални заведения, както и с неговия адвокат, но безуспешно.

Източник: NOVA    
поморие черноморец хосписи протест бивши служители
Последвайте ни
Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

pariteni.bg
10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 5 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 5 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 5 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 5 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Любопитно Преди 11 минути

Сега, когато Юпитер започва да се движи назад до 10 март 2026 г., той ще ни помогне да пренапишем и възстановим представата си за емоционална стабилност

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Свят Преди 24 минути

Жената е получила леко нараняване и е била откарана в болница

<p>Коя е китайската &quot;криптокралица&quot;, откраднала милиарди долари?</p>

Китайска "криптокралица" е осъдена за измама с Bitcoin за милиарди долари

Свят Преди 52 минути

"Криптокралицата" е искала „ да стане монарх на Либерланд, самопровъзгласена държава, състояща се от ивица земя между Хърватия и Сърбия“

Принц Хари, Серина Уилямс и Меган Маркъл

Ким Кардашиян „изтри“ Хари и Меган от партито на Крис Дженър

Любопитно Преди 1 час

Снимки на херцозите на Съсекс от бляскавото парти мистериозно изчезнаха

<p>СО&nbsp;разреши ремонт на правителствената сграда на парламента</p>

Столичната община разреши ремонт на правителствената сграда на парламента

България Преди 1 час

Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков

Победа на д-р Пекин върна надеждата на Безименните в “Игри на волята”

Победа на д-р Пекин върна надеждата на Безименните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Ивайло и Калин се съюзяват за добре планиран саботаж

Арестуваха двама мъже за побои в центъра на София

Арестуваха двама мъже за побои в центъра на София

България Преди 1 час

Единият от задържаните заплашил полицейски служители, че ще избие тях и семействата им

<p>Кати Грифин разкри шокиращата цена на новото си лице</p>

Кати Грифин разкри шокиращата цена, която е платила за третия си фейслифт

Любопитно Преди 1 час

Комедиантката разкри, че процедурата е била изключително болезнена

Снимката е илюстративна

Първият руски AI робот падна: скриха го след провал в Москва

Любопитно Преди 1 час

Докато двама служители го извеждаха на сцената под звуците на музиката от филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна, като остави няколко части след себе си на пода

Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Белослав

Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Белослав

България Преди 2 часа

Автомобилът му е излязъл извън платното за движение и се е блъснал в предпазната мантинела и в дърво, след което колата се преобърнала

Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Свят Преди 2 часа

Тя получи най-нисък зрителски вот и напусна най-известната къща в България

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

България Преди 2 часа

От момичето е била иззета сумата от 1830 лв., която е върната на собственика

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

Musicology Преди 2 часа

Групата вече е част от Projector Plus – селекцията за новата вълна българска музика, която вдъхновява и оставя следа

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Свят Преди 2 часа

Измина един месец, откакто Израел и Хамас постигнаха първата фаза на прекратяването на огъня в Газа

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Свят Преди 2 часа

„Това е... точно това, за което си мислите. Не взимайте наркотици, деца.“

Реджеп Ердоган

Ердоган към турците: Имайте по пет деца, вие сте бъдещето на Европа

Свят Преди 2 часа

„Мястото, в което живеете и работите, вече е вашата родина и нова татковина. Претендирайте за нея“, каза още турският президент

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Брук от „Дързост и красота“ пристига в София утре, вижте как изглежда тя днес

Edna.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Гьозтепе изпревари Реал Мадрид в любопитна класация

Gong.bg

Двама футболисти от Уганда станаха хит в Русе (видео)

Gong.bg

НСО излезе с официална позиция за клипа с опасно шофиране

Nova.bg

Задържаха двама мъже за побои в центъра на София

Nova.bg