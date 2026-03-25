Семейство остана без автомобил за минути, колата се издирвала от Шенген и Интерпол

С емейство остана без наскоро закупения си автомобил след рутинна полицейска проверка, при която се оказало, че превозното средство фигурира като издирвано в международните системи на Шенген и Интерпол.

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Става въпрос за около 20-годишна кола, купена за 3 000 лева, която била спряна за проверка на пътя и иззета на място. Случаят предизвикал изненада и шок у новите ѝ собственици.

По думите на адвоката им Румен Апостолов автомобилът е бил предаден с протокол за доброволно предаване, което според него не е било правилната процедура. Той посочва, че собствениците не са били информирани за правата си от страна на полицейските служители.

„Те са имали възможност да откажат доброволното предаване. В такъв случай органите на реда трябва да извършат изземването по съответния ред, а гражданите разполагат с 14-дневен срок да обжалват в административния съд по местоживеене“, обясни юристът пред NOVA.

Автомобилът е бил регистриран в КАТ-Пазарджик, като впоследствие става ясно, че се издирва от Австрия.

Според адвокат Апостолов, ако в рамките на 60 дни лицето, обявило автомобила за издирване, не го потърси, той следва да бъде върнат на настоящите му притежатели.