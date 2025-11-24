България

СДВР обвини учителя с фалшив тест за наркотици в "бягство" и "арогантно поведение"

Учителят Петър Матев остана без книжка за близо година заради фалшив тест за наркотици

24 ноември 2025, 09:33

"Украйна де факто капитулира" - Надежда Нейнски с коментар за мирния план
Васил Велев: Тихият протест започна, капитали напускат страната заради Бюджет 2026

Васил Велев: Тихият протест започна, капитали напускат страната заради Бюджет 2026
Грипът се бави, но ни атакуват други вируси, сред тях и нетипичен за сезона

Грипът се бави, но ни атакуват други вируси, сред тях и нетипичен за сезона
Исторически вот и обрат: Словения каза „не“ на асистираната смърт

Исторически вот и обрат: Словения каза „не“ на асистираната смърт
След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица
Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги
Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване
Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

С лед като остана без книжка за близо година заради фалшив тест за наркотици, учителят Петър Матев сега е обвинен от СДВР, че е избягал от първоначалната полицейска проверка – твърдение, което той категорично отрича и е готов да докаже на детектор на лъжата.

В отговорът на СДВР се казва, че “при спецоперация полицаи забелязали автомобил, който е спрял на велоалеята в близост до пешеходна пътека до учебно заведение, предаде NOVA. Служителите на реда изчакали шофьора и го проверили. Мъжът се държал арогантно с полицаите и напуснал самоволно проверката. Незабавно бил подаден на екипите и спрян за проверка от автопатрул на Пето РУ в района на моста „Чавдар”.

Кой казва истината? Потърпевшият, който се е запознал с позицията на СДВР, твърди, че тя не отговаря на действителните обстоятелства. 

Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

Петър Матев разказва, че е спрял във велоалеята, тъй като се е почувствал зле. "Аз съм с високо кръвно, бях тръгнал по работа към центъра, но направих обратен завой, защото нямаше паркоместа. На предното стъкло на автомобила ми имаше стикер за инвалид. Отсреща две полицайки извършваха проверка. Направих обратния завой покрай тях, забавих се 2-3 минути. Те дойдоха и казаха, че нарушавам правилата, защото съм спрял във велоалея. Аз обясних, че ми е станало зле, с ТЕЛК съм и имам високо кръвно. Искаха да ми напишат фиш, но аз отказах и си тръгнах, може да се тълкува като бягство. Не съм се държал арогантно. Знам, че те изпълняват служебните си задължения. След това ме спряха в района на моста „Чавдар” и ме тестваха, казаха, че резултатите са отрицателни. Изчаках 4 часа. Забраниха ми да говоря по телефона", разкри Матев.

62-годишният учител твърди, че бил тестван за употреба на алкохол и наркотици. Пробата му за наркотични вещества дала положителен резултат за амфетамин. Автомобилът бил иззет, а водачът, който е бивш криминалист от 5 РУ – задържан за 24 часа. 

Мъжът твърди, че бил тестван два пъти, но полицията отрича. По думите му трети тест е бил проведен, когато е отишъл да си вземе автомобила обратно след отнемането му.

След излизането на резултата от кръвната проба, на 10 септември досъдебното производство е изпратено в прокуратурата с мнение за прекратяване. В крайна сметка - първоначално положителният тест се оказал фалшив и той стоял без книжка близо година. Петър Матев обяви, че е готов да се подложи на детектор на лъжата.

Източник: NOVA    
Петър Матев Фалшив тест за наркотици Полицейска проверка Задържане Отнета шофьорска книжка Положителна проба за амфетамин СДВР Кръвна проба Учител Несправедливо обвинение
Последвайте ни

По темата

Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

Русия се завръща в Г-8? Вижте европейския план за мир в Украйна

Русия се завръща в Г-8? Вижте европейския план за мир в Украйна

"Украйна де факто капитулира" - Надежда Нейнски с коментар за мирния план

Почина легендарен актьор от филми на ужасите с над 200 роли

Почина легендарен актьор от филми на ужасите с над 200 роли

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

Брутален побой в Кубратово: Мъж изби зъби на жената, с която живее

България Преди 12 минути

От главата на жената са отскубнати цели кичури коса

,

Намаляват сделките с имоти след еврото

България Преди 18 минути

Цените в Благоевград стигнаха предела си

Топ 5 празнични идеи: Подаръци, които карат сърцето да полети

Топ 5 празнични идеи: Подаръци, които карат сърцето да полети

Любопитно Преди 40 минути

Ако тази година търсите не просто подарък, а усещане, което разширява хоризонтите и кара кръвта да закипи, изборът е ясен - емоция която дава криле

Тежка катастрофа отне човешки живот в Хасковско

Тежка катастрофа отне човешки живот в Хасковско

България Преди 41 минути

Влекач се е обърнал странично в канавка и се е самозапалил

Поискаха нови правила за болничните

Поискаха нови правила за болничните

България Преди 54 минути

Друго предложение предвижда да отпаднат вноските за втория пенсионен стълб до края на 2026 г.

Летище Васил Левски

Отмениха полет от София заради стачка в чужбина

България Преди 1 час

Няма да има самолети от и до София

Руски атаки в Харков

Мощна атака на Русия срещу Харков - жертви и десетки ранени

Свят Преди 1 час

Според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов сред ранените има две деца на възраст 11 и 12 години

Белгия

Стачки блокират Белгия - без влакове, полети и детски градини

Свят Преди 2 часа

Белгия се готви в понеделник за тридневни стачки срещу реформите, планирани от правителството на Де Вевер

Градски транспорт протест КНСБ

Протест в центъра на София - КНСБ с искания за по-високи заплати

България Преди 2 часа

Акцията е под наслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“

Важна информация за пътуващите! Променят движението по АМ „Хемус“

Важна информация за пътуващите! Променят движението по АМ „Хемус“

България Преди 3 часа

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи

Украинският президент Володимир Зеленски

Ще има ли мир в Украйна и при чии условия? Зеленски отива при Тръмп

Свят Преди 3 часа

Американски и украински представители обсъждат потенциално пътуване на украинския президент до Вашингтон

Синиша Каран

Република Сръбска има нов президент - кой е Синиша Каран

Свят Преди 3 часа

Босненските сърби гласуваха за президент на предсрочни избори в Република Сръбска, които бяха свикани, след като мандатът на бившия президент Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение

Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Любопитно Преди 4 часа

Двете компании - Temu и Shein - имат различни бизнес модели, но резултатът е един и същ

24 ноември: Неразгаданата мистерия на похитителя, който изчезна с откупа

24 ноември: Неразгаданата мистерия на похитителя, който изчезна с откупа

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

България Преди 4 часа

Почитаме Света Екатерина - какво се прави и какво е забранено на 24 ноември

,

Ниска активност на изборите в Република Сръбска

Свят Преди 12 часа

На една от секциите е докладван случай, при който човек, който вече е гласувал, е участвал повторно в процеса

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Топ 5 празнични идеи: Защо SPA почивката е най-топлият подарък тази Коледа

Edna.bg

Мари-Кристин Огли: Историята на жената лидер, която превърна солидарността в двигател за глобална промяна

Edna.bg

Чудото в Истанбул

Gong.bg

Деколтето на Бионсе засенчи победата на Верстапен

Gong.bg

Разследват двойно убийство в Пловдивско

Nova.bg

Изпращаме ноември с дъждове, възможен e сняг за Никулден

Nova.bg