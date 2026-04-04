Сбогуваме се с легендарния вратар Борислав Михайлов

Социалните служби описват като "потресаваща среда" жилището в Ямбол, от което дете увисна от осмия етаж

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

В 13:30 часа на 4 април започна поклонението пред тленните останки на Борислав Михайлов. Опелото се състоя в храм "Света София".

Роднини, приятели, съотборници и фенове се прощават с една от най-големите легенди на българския спорт.

Ден по-рано ръководството, администрацията и представителният отбор на "сините" се събраха в специалния траурен кът пред клубния музей на стадион "Георги Аспарухов", за да се сбогуват с Михайлов. В събота те са ангажирани с пътуване до Добрич за предстоящото гостуване на Добруджа в Първа лига.

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

В събота вечер ЦСКА гостува на Берое в Стара Загора, но в часовете преди срещата представители на ръководството ще поднесат цветя. Лудогорец беше представен от Георги Караманджуков и звездният фен на клуба – Веселин Маринов. Наско Сираков и Илиана Раева бяха с останалите играчи от САЩ 94‘, водени от Христо Стоичков и Красимир Балъков.

Валентин Михов изпрати още една легенда, а футболната Лига беше представлявана от Атанас Караиванов. При храма „Света София“ пристигна и доскорошният председател на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова. Поклонението не пропуснаха Валери Божинов и Емил Велев – Кокала.

Борислав Михайлов почина на 31 март, оставяйки дълбока следа в българския и европейския футбол.

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

Той е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив.

Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 година.