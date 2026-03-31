Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

31 март 2026, 15:32
Източник: БТА

П резидентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов. В изявление, разпространено до медиите, по повод кончината на бившия вратар, тя заяви:

„Борислав Михайлов бе достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство“

„Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти“, посочва президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар. Илияна Йотова откроява ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб „Левски“ и националния отбор на България.

„Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели в световната футболна история. Днес постави на колене всички нас, остави ни безмълвни, но изпълнени с признание и гордост, че бяхме съвременници на невероятния успех на едно златно поколение“, подчертава президентът Йотова.

Борислав Михайлов Илияна Йотова Съболезнования Футболна легенда Бивш вратар Български футбол Национален отбор ФК Левски Пеневата чета Златно поколение
По темата

„Къде се забърза, Боби?" - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

НОИ предупреждава: Подайте декларация

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
В Русия готвят 12 часа работен ден, 6 дни седмично

Свят Преди 14 минути

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Свят Преди 1 час

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Любопитно Преди 1 час

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

Свят Преди 1 час

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Любопитно Преди 1 час

Авария остави без топла вода част от центъра на София

България Преди 2 часа

Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Свят Преди 2 часа

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Любопитно Преди 2 часа

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

България Преди 3 часа

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

България Преди 3 часа

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

dogsandcats.bg

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

78-годишният Арнолд Шварценегер с докторска степен

Edna.bg

Синът на Йоанна Темелкова подкара колата от „Завръщане в бъдещето“

Edna.bg

Победа над Турция ще прати Косово на историческо първо Световно първенство

Gong.bg

Новата любимка на България със силни думи за младите спортисти и всички българи

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg