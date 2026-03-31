Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

П резидентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов. В изявление, разпространено до медиите, по повод кончината на бившия вратар, тя заяви:

„Борислав Михайлов бе достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство“.

„Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти“, посочва президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар. Илияна Йотова откроява ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб „Левски“ и националния отбор на България.

„Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели в световната футболна история. Днес постави на колене всички нас, остави ни безмълвни, но изпълнени с признание и гордост, че бяхме съвременници на невероятния успех на едно златно поколение“, подчертава президентът Йотова.