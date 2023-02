САЩ санкционират още българи по списъка "Магнитски"

САЩ и Великобритания санкционират още българи по списъка „Магнитски”. Сред тях са бившите министри Владислав Горанов, Румен Овчаров, бившият изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” Иван Киров Генов, председателят на „Русофили” Николай Малинов, предава NOVA.

Също така са санкционирани дружествата „Интер Трейд 2021”, „МС КОНСУЛТ 2016 ЕООД”, политическа партия „Русофили за възраждане на отечеството”, Сдружение Национално движение русофили и „Трилема Кансълтинг” ЕООД.

От Министерството на финансите на САЩ изпратиха официална позиция по казуса:

„Днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на пет настоящи или бивши длъжностни лица от България – Румен Овчаров (Овчаров), Александър Христов Николов (Николов), Иван Генов (Генов), Николай Малинов (Малинов) и Владислав Горанов (Горанов) – за тяхното широко участие в корупционна дейност в България. OFAC също така наложи мярка на четири юридически лица, притежавани или контролирани от Малинов, както и дружество, притежавано или контролирано от Горанов. Мерките спрямо тези физически и юридически лица се налагат въз основа на Указ 13818, който надгражда и прилага Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на правата на човека и под чието действие попадат участниците в сериозни нарушения на правата на човека и корупция по целия свят.

„Съединените щати подкрепят своя съюзник в НАТО, България, в борбата както с дълбоко вкоренената корупция, така и с руското влияние, подкопаващи демократичните институции“, заяви Браян Е. Нелсън, подсекретар на Министерството на финансите по въпросите на тероризма и финансовата разузнаване. „Действията, осветлени днес, обхващат различни политически партии и правителства, което показва спешната необходимост от разграждане на мрежите, които в продължение на години са възпроизвеждали незаконни дейности, особено в енергийния сектор. Корупцията ограбва българския народ със стотици милиони долари и възпрепятства инвестициите и икономическия растеж на страната.“

Днешната мярка се явява продължение на предишните санкции на OFAC срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързаните с тях дружества. Затвърждавайки тези мерки, днес Обединеното кралство също наложи санкции на Пеевски, Божков и Желязков въз основа на британския Режим за глобални санкции за противодействие на корупцията. Тези действия демонстрират непрестанния ангажимент на правителството на

САЩ за многостранно партньорство и за търсене на отговорност от онези, които участват в корупционни дейности и са отговорни за разпростирането на корупцията в България.

В допълнение, Държавният департамент налага на Румен Овчаров, Александър Николов, Владислав Горанов и членовете на техните семейства визови ограничения по чл. 7031, б. „в” от ежегодния Закон за бюджетните кредити на Държавния департамент, чуждестранните операции и свързаните с тях програми. Съгласно чл. 7031, б. „в” в случаите, когато държавният секретар разполага с достоверна информация за участието на чуждестранни официални лица в значителна форма на корупция или мащабно нарушаване на правата на човека, тези лица и членовете на техните семейства нямат право да бъдат допускани на територията на САЩ.

Дълбоко вкоренена корупция в българските институции

Санкционираните днес лица са заемали държавни постове в продължение на много години, в рамките на няколко правителства и с различна политическа принадлежност. Разнообразието на техните биографии и дългогодишната им известност в българската политика илюстрират степента, до която корупцията е дълбоко вкоренена в министерствата, партиите и държавните отрасли, и показват изключителната нужда от политическа воля за осъществяване на реформа, свързана с върховенството на правото, и борба с корупцията.

Корупция, свързана с договори в енергетиката

Румен Овчаров е бивш български народен представител, а в момента е член на Националния съвет на Българската социалистическа партия (БСП). Овчаров е бил и министър, отговарящ за енергетиката в края на 90-те и отново в средата на 2000-те години.

Александър Николов е бивш главен изпълнителен директор и заместник-директор на АЕЦ „Козлодуй” – единствената атомна електроцентрала в България, собственост на държавата чрез Българския енергиен холдинг, където той е работил на различни длъжности в продължение на 30 години.

Иван Генов също е бивш главен изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, който е бил български народен представител от БСП от 2017 до 2019 г.

Овчаров многократно е участвал в корупционни договори в сферата на енергетиката с руски енергийни компании, получавайки подкупи и други облаги в замяна на договори с фиксирана цена за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ „Козлодуй“. Овчаров е получил повече от 5 милиона евро в сметки в офшорни банки, откакто е бил министър на енергетиката.

Свързаните с Русия договори за ядрено гориво, договорени от свързани с Овчаров лица, са стрували на АЕЦ „Козлодуй” до 50 милиона евро по-скъпо, което е довело до десетки

милиони неправомерно получени печалби за участниците. Овчаров допълнително се е облагодетелствал от завишените цени на българската енергия чрез въвеждането на ненужни посредници на пазара на електроенергия. Например, въпреки че АЕЦ „Козлодуй” има договор за продажба на електроенергия директно на българската Национална електрическа компания (НЕК), Овчаров е съгласувал с Николов получаването на договори за закупуване на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй”, която те впоследствие препродават на НЕК, печелейки за сметка на държавата и българския народ.

Овчаров, Николов и Генов са координирали помежду си вземането на комисиони чрез корупционно пренасочване на договорите за услуги за АЕЦ “Козлодуй” към собствените си бизнес интереси, избягвайки контрола на българските органи чрез офшорно управление. Произтичащите от тези корупционни договори бизнес договорености са продължили поне до 2020 г., когато бизнесите, подкрепяни от Овчаров, печелят договор за услуги с АЕЦ „Козлодуй” и му предоставят част от приходите.

Освен това Николов и Генов са се съгласили да приемат пет милиона лева в подкупи от чуждестранни лица на ръководни длъжности в ядрената енергетика срещу гаранции по договорите на АЕЦ „Козлодуй“. Дори след напускането на поста изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, Генов е поискал три милиона български лева подкупи от български бизнесмени, за да улесни преразглеждането на договорите за АЕЦ „Козлодуй“ в полза на техните компании.

OFAC налага мярка на Овчаров, Николов и Генов по силата на Указ 13818 за това, че са чуждестранни лица, които са настоящи или бивши длъжностни лица, или лица, действащи вместо или от името на такива длъжностни лица, които са отговорни, съпричастни или пряко или косвено участвали в корупция, включително злоупотреба с държавни средства, присвояване на частни средства за лична облага, корупция, свързана с държавни договори или добив на природни ресурси, или подкупи.

Подкупване на съдия

Николай Симеонов Малинов e бивш народен представител от БСП, а сега ръководи проруската неправителствена организация Национално движение „Русофили“. Той е създател и председател на политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството”, която работи за по-засилени връзки с Русия и се явява политическо продължение на Национално движение „Русофили”.

След като е арестуван и обвинен в шпионаж в полза на руски интереси и му е наложена забрана за напускане на страната през септември 2019, Малинов е подкупил български съдия, за да му разреши да пътува до Русия, където да получи орден „Дружба” лично от руския президент Владимир Путин, заедно с парична награда от 2.5 милиона рубли.

OFAC налага мярка на Малинов съгласно Указ 13818 в качеството му на чуждестранно лице, което е настоящо или бивше длъжностно лице, или лице, действащо вместо или от името на такова длъжностно лице, което е отговорно, съпричастно или пряко или косвено

участвало в корупция, включително злоупотреба с държавни средства, присвояване на частни средства за лична облага, корупция, свързана с държавни договори или добив на природни ресурси, или подкупи.

OFAC също така налага мярка въз основа на Указ 13818 на четири юридически лица – „Интер Трейд 2021” ЕООД, „МС Консулт 2016” ЕООД, Национално движение „Русофили“ и Русофили за възраждане на Отечеството – за това, че са собственост или контролирани пряко или непряко от Малинов.

Манипулиране на законодателство

Владислав Иванов Горанов е бивш народен представител и министър на финансите във второто и третото правителство, водени от политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” (ГЕРБ), в периода ноември 2014 г. до януари 2017 г. и отново от май 2017 г. до юли 2020 г. Горанов също така има връзки със санкционирания от OFAC български олигарх и бивш народен представител Делян Пеевски. Горанов е използвал поста си на министър на финансите, за да подпомогне подкупването на български държавни лица и лиши българската държава от данъчни постъпления в полза на български олигарси.

Като министър на финансите Горанов е участвал в корупционна схема, в резултат на която български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в замяна на благоприятно законодателство, облагодетелстващо кръгове в хазартния бизнес.

Съдебно оспорване на оценки за данъчни задължения в следствие на допълнителни промени, наложени от корупционното законодателство, установи, че са нанесени данъчни щети от близо 600 милиона лева (прибл. 300 милиона долара) за петгодишен период, в полза на интересите на български олигарси.

OFAC налага мярка на Горанов съгласно Указ13818 в качеството му на чуждестранно лице, което е настоящо или бивше длъжностно лице, или лице, действащо вместо или от името на такова длъжностно лице, което е отговорно, съпричастно или пряко или косвено участвало в корупция, включително злоупотреба с държавни средства, присвояване на частни средства за лична облага, корупция, свързана с държавни договори или добив на природни ресурси, или подкупи.

OFAC също така налага мярка по Указ 13818 на дружеството „Трилема кансълтинг” ЕООД, консултантска фирма с еднолична собственост, за това, че пряко или непряко е собственост или контролирано от Горанов.

Последствия от санкциите

В резултат от днешната мярка се блокира цялата собственост и право на собственост и други собственически права на посочените по-горе лица, които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на граждани на САЩ и

постоянно пребиваващи в САЩ. Такава собственост, право на собственост и други собственически права задължително трябва да се докладват на OFAC. Освен това се блокират всички дружества, притежавани пряко или непряко с дялово участие от или над 50 процента от едно или няколко от санкционираните лица. Ако не е налице общо или нарочно разрешение, издадено от OFAC, или освобождаване от задължението по друг начин, предписанията на OFAC по принцип забраняват всички транзакции от граждани на САЩ или постоянно пребиваващи в САЩ или транзакции на територията на САЩ (или извършвани транзитно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е собственост или право на собственост и други собственически права на публично обявените или по друг начин санкционирани лица.

Освен това финансовите институции и други лица, които осъществяват определени сделки или дейности със санкционираните физически и юридически лица, могат сами по себе си да бъдат изложени на санкции или да попаднат под действието на друга наказателна процедура. Забраните включват даряването или предоставянето на парични средства, стоки или услуги от, на или в полза на санкционирано лице или получаването на дарение или под друга форма на парични средства, стоки или услуги от такова лице.

Въз основа на Глобалния закон „Магнитски” за отговорност при нарушаване на правата на човека на 20 декември 2017 г. е издаден Указ 13818, с който се потвърждава, че нарушенията на правата на човека и корупцията с източник изцяло или в значителна степен извън Съединените щати са достигнали такъв мащаб и тежест, че застрашават стабилността на международните политически и икономически системи. Нарушаването на правата на човека и корупцията подкопават ценностите, които формират най-важните устои на стабилните, сигурни и функциониращи общества. Нарушаването на правата на човека и корупцията също така оказват опустошително въздействие върху хората, отслабват демократичните институции, потъпкват върховенството на правото, удължават съпроводените с насилие конфликти, улесняват дейностите на опасни лица и отслабват икономическите пазари. Съединените щати се стремят да предприемат действия с осезаеми и значителни последствия за извършителите на тежки нарушения на правата на човека и за замесените в корупция лица, както и да защитават финансовата система на САЩ срещу злоупотреба от същите тези лица.

Пеевски заведе иск в САЩ, иска да го извадят от „Магнитски“

Силата и принципността на санкциите, налагани от OFAC, произтичат не само от възможността на службата да причислява и поставя лица в специален списък на санкционирани лица, но също така от нейната воля да снема лица от този списък в съответствие със закона. Крайната цел на санкциите не е да наказва, а да предизвика положителна промяна в поведението. За информация относно процедурата за премахване от списък със санкции на OFAC, моля, вижте информацията под номер 897 от списъка с често задавани въпроси тук: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/897 . За подробна информация относно процеса за подаване на молба за премахване от списък със санкции на OFAC натиснете тук: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list .

Новите санкции на САЩ са координирани с Обединеното кралство, което също предприе „действия за изкореняване на корупцията в България”.

„Трансперънси интернешънъл” нарежда България като една от най-засегнатите от корупция страни в Европа, отчита британското правителство.

Бивш депутат, бивш служител на националната сигурност и най-богатият човек в България са санкционирани от Обединеното кралство и САЩ за злоупотреба с властта си чрез пренасочване на държавни средства в своя полза, поясниха от британското посолство в София.

На тримата видни българи днес (петък, 10 февруари) бяха връчени забрани за пътуване и замразяване на активи съгласно глобалния антикорупционен режим на санкции на Обединеното кралство, заявиха от британското посолство.

Британският външен министър Джеймс Клевърли коментира:

„Санкционираните са лишили народа на България от жизненоважни ресурси за нейното икономическо и социално развитие. Парите, които е трябвало да бъдат използвани за ремонт на пътища, изграждане на болници и подкрепа на икономическия растеж, вместо това са се озовали в джобовете на корумпирани лица. Обединеното кралство действа в тясна координация със САЩ, за да подкрепи България в нейните усилия за справяне с корупцията и укрепване на върховенството на закона чрез санкциониране на тези корумпирани фигури”.

Санкционираните от Обединеното кралство лица са: Делян Пеевски, бивш народен представител и медиен магнат.

Според британското правителство Пеевски е участвал в опити за упражняване на контрол върху ключови институции и сектори в българското общество чрез подкупи и използване на медийната му империя.

Санкциониран от Обединеното кралство е и Илко Желязков, бивш служител по националната сигурност и член на борда на най-голямата държавна енергийна компания в България, който използва позицията си, за да пренасочи доходоносен държавен договор за собствена изгода.

Под британските санкции попада и Васил Божков, сочен за най-богатия човек в България, натрупал състоянието си в хазартната индустрия. Божков използва масово подкупи, за да защити бизнес интересите си, гласи позицията на Обединеното кралство.

