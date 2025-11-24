България

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

Какво време ни очаква през последната седмица на месеца

24 ноември 2025, 11:46
Източник: iStock/GettyImages

С лед дъждовния уикенд всеки се пита какво време ни очаква през последната седмица на ноември. Във вторник (25 ноември) над страната ще се появи разкъсана средна и висока облачност, като над Западна България постепенно ще се увеличава и вплътнява.

Вятърът ще е от юг-югозапад, слаб до умерен, в източната половина от страната умерен до силен, се съобщава в

седмичната прогноза за времето у нас от 25 до 30 ноември

на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), подготвена от дежурния синоптик Марияна Попова.

Минималните температури утре в Западна България ще са около и под нулата, на изток ще са до 7-9 градуса, а максималните - от 7-8 градуса в северозападните, до 18-19 градуса в югоизточните райони. 

В средата на седмицата

над западната половина от страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд. С обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка. 

В петък (28 ноември)

вятърът ще се ориентира от изток-североизток, а в събота (29 ноември), и ще се усили. Дневните температури ще се понижат още и ще са близки до сутрешните. Ще преобладава облачно време, ще има и валежи, през първия ден на повече места в източната половина от страната, през втория - на много места из цялата страна, като има повишена вероятност в Родопите да са значителни по количество. 

В неделя (30 ноември)

валежите ще спрат, от юг-югозапад и облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът ще отслабне

Източник: НИМХ    
прогноза за времето НИМХ ноември температури валежи вятър облачност Западна България Източна България Родопите
