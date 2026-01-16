България

РЗИ - София състави акт срещу Терзиев заради криза с боклука

От октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани

16 януари 2026, 14:42
Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната
СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района
Екоинспекцията спря работата на

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват
Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"
Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа
Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“
Абонатна станция на

Абонатна станция на "Топлофикация“ застрашава цял столичен блок
Томислав Дончев: В бюджета няма пари за сканиращи устройства

Томислав Дончев: В бюджета няма пари за сканиращи устройства

Р егионалната здравна инспекция в София e съставила акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука.

Терзиев: Ще се справим с кризата с боклука

Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

По думите му от октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани. А инспекцията е пратила писма до общината за зоните – 1, 3, 4 и 7, с които е заявила, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани. РЗИ е издала 4 предписания, съответстващи на тези писма, с които е трябвало да бъдат отстранени нарушенията.

Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София (ОБЗОР)

"Не бяха отстранени, като районите "Илинден", "Красно село", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Триадица" и други, останаха без сметоизвозване", посочи Караджов. Той отбеляза още, че на 20 януари изтича и срокът за изпълнение на второто предписание.

Вижте в нашата галерия"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"
7 снимки
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Източник: БГНЕС    
Криза с боклука Васил Терзиев РЗИ София Административно нарушение Столична община Битови отпадъци Сметоизвозване Здраве София Предписания
Последвайте ни

По темата

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

След трагедията в кв.

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 8 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 8 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 7 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 8 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Каролайн Левит

Сблъсък в Белия дом: Каролайн Ливит нарече репортер „ляв наемник“

Свят Преди 12 минути

Сблъсък между прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и репортер относно убийството на жена от Минеаполис от агент на имиграционните служби (ICE) стана вирусен в социалните мрежи

<p>Частично бедствено положение в Асеновград</p>

Заради водната криза: Частично бедствено положение в Асеновград

България Преди 13 минути

Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Любопитно Преди 1 час

Минимализмът до леглото ви е един лесен начин да намалите нощните събуждания и да заспите по-бързо

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

Любопитно Преди 1 час

Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 1 час

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Свят Преди 2 часа

Пекин призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

<p>Петте зодии, родени да бъдат победители</p>

Петте зодии, родени да бъдат победители

Любопитно Преди 2 часа

Хороскопите често говорят за силата на характера и специалните качества, но някои зодиакални знаци сякаш започват живота си с предимство

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Свят Преди 2 часа

Руският президент продължава да настоява за радикална промяна на НАТО и запазва целите си отвъд териториални завоевания в Украйна, докато разпространява неверни твърдения за ръба на колапс на украинската отбрана, сочи анализът на ISW

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Свят Преди 2 часа

"Може да се каже, че срещата ни миналата година отвори нова страница в подобряването на отношенията между Китай и Канада", заяви китайският лидер

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Невиждани кадри показват изолирано диво племе от Амазонка (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Изследователите изчисляват, че близо 200 изолирани групи все още съществуват по света, повечето от тях в тропическите гори на Амазонка в Бразилия и Перу

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

България Преди 2 часа

Още при първоначалното ѝ прилагане са установени три аварии

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 2 часа

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

България Преди 2 часа

От парламентарната трибуна той заяви, че сценариите, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Свят Преди 3 часа

<p>Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си</p>

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Любопитно Преди 3 часа

Родители, които остават прекалено ангажирани в живота на вече порасналите си деца, може неволно да възпрепятстват професионалния им успех

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Памела Андерсън с откровено признание за Томи Лий: „Иска ми се да имахме по-добри отношения“

Edna.bg

DARA селекцията за "Евровизия": Дара представя новата си песен "Онче Бонче"

Edna.bg

Сензация! Синът на легендарен вратар ще играе в български отбор

Gong.bg

Левски е втори в Европа

Gong.bg

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Nova.bg

Откриха тяло на мъж в река Бистрица

Nova.bg