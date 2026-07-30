Ръст на задържаните за трафик на мигранти и наркопрестъпления през юни

Н араства броят на задържаните за престъпления, свързани с незаконно превеждане през границата, както и с противозаконно пребиваване или преминаване през страната. Това показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за периода от 1 до 30 юни 2026 г., съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

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През юни са задържани 188 души, свързани с този вид престъпления, при 81 задържани през предходния месец.

За отчетния период са образувани и 79 нови досъдебни производства, а служителите на МВР са провели 404 специализирани полицейски операции.

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33 души открити в товарен отсек

Сред по-значимите случаи от юни е проверка на микробус, извършена на 3 юни.

При инспекцията в товарния отсек на превозното средство са установени 33 души, които по техни данни са граждани на Афганистан – 32-ма, и Пакистан – един.

Случаят е част от продължаващите действия на правоохранителните органи срещу каналите за незаконен трафик на мигранти през територията на България.

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Над 1000 досъдебни производства за наркотици

Увеличение се отчита и при престъпленията, свързани с наркотични вещества.

През периода 1 - 30 юни 2026 г. са образувани 1003 досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици. За сравнение, през май те са били 985.

Задържаните през юни са 1152 души, при 1088 през предходния месец.

Съществен ръст има и при разкритите места за производство и отглеждане на наркотични вещества. През юни са установени 23 лаборатории и площи, докато през май броят им е бил осем.

В рамките на месец юни са задържани и иззети общо над 2 тона марихуана, повече от 4 килограма амфетамин, над 3 килограма метамфетамин, както и други наркотични вещества и прекурсори.

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450 кг марихуана открити край Дунав мост

Сред по-характерните случаи е специализирана полицейска операция, проведена на 2 и 3 юни 2026 г.

В нея са участвали служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Агенция „Митници“, като действията са извършени на територията на областите Русе, Плевен, Благоевград, Монтана, Видин и Перник.

В района на ГКПП „Русе – Дунав мост“ е била извършена проверка на българска товарна композиция.

При инспекцията са намерени и иззети 450 килограма марихуана.

В близост до мястото е установен и лек автомобил, в който са се намирали трима души – двама български граждани и един гражданин на Хондурас. По данни на разследващите те са били съпричастни към престъпната дейност.

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Международен удар по канал за мигранти

Данните идват на фона на продължаващите международни операции срещу организираните престъпни групи, занимаващи се с трафик на мигранти.

БТА припомня, че преди две седмици при международна операция с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са били задържани седем членове на организирана престъпна група, свързана с трафик на мигранти.

Сред задържаните са лидери и логистици на групата. В рамките на разследването са установени общо 13 участници.

Трима от тях вече изтърпяват наказание „лишаване от свобода“ в Гърция, а други трима се издирват.

Засилен натиск срещу каналите за мигранти и наркотрафика

Данните за юни показват активизиране на работата на институциите както срещу незаконното превеждане на мигранти през границата, така и срещу разпространението и производството на наркотични вещества.

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Ръстът на задържаните, образуваните досъдебни производства и разкритите нарколаборатории и площи за отглеждане на наркотици е сред основните акценти в отчета на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР.

Продължават и съвместните проверки и операции на полицията, прокуратурата и митническите органи, включително по основните транспортни коридори и граничните пунктове, които се използват от престъпни мрежи.