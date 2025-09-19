Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония

Р уски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Естония, съобщиха официални представители.

В изявление на естонското правителство се посочва, че инцидентът е свързан с три руски изтребителя МиГ-31, които са прелетели над страната в продължение на общо 12 минути без разрешение, пише Sky News .

Министърът на отбраната на Естония определи инцидента като "безпрецедентно брутален".

Случаят идва след като Румъния съобщи, че дрон е нарушил въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу съседна Украйна в неделя.

Миналата седмица Полша също съобщи за "безпрецедентно нарушение" на въздушното си пространство от страна на Русия.