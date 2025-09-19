България

Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония

Министърът на отбраната на Естония определи инцидента като "безпрецедентно брутален"

19 септември 2025, 17:29
Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония
Източник: iStock/Getty Images

Р уски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Естония, съобщиха официални представители.

В изявление на естонското правителство се посочва, че инцидентът е свързан с три руски изтребителя МиГ-31, които са прелетели над страната в продължение на общо 12 минути без разрешение, пише Sky News.

Министърът на отбраната на Естония определи инцидента като "безпрецедентно брутален".

Случаят идва след като Румъния съобщи, че дрон е нарушил въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу съседна Украйна в неделя.

Миналата седмица Полша също съобщи за "безпрецедентно нарушение" на въздушното си пространство от страна на Русия.

Източник: Sky News    
Русия Естония Въздушно пространство Нарушение Военни самолети МиГ 31 Дрон Украйна Румъния Полша
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
