Ключова среща между Лавров и Рубио в рамките на Общото събрание на ООН

Новината бе съобщена от постоянния представител на Русия при ООН Василий Небензя

19 септември 2025, 16:15
Ключова среща между Лавров и Рубио в рамките на Общото събрание на ООН
Източник: БТА

С реща между министъра на външните работи на Русия – Сергей Лавров, и държавния секретар на САЩ – Марко Рубио, е планирана в рамките на юбилейната 80-а годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, която тече в момента, предаде Ройтерс.

Новината бе съобщена от постоянния представител на Русия при ООН Василий Небензя, цитиран от ТАСС.

"Предвижда се първата – може би от 2021 година насам – официална среща (на Лавров) с държавен секретар на САЩ", каза Небензя в интервю за телевизия "Русия 24" ("Россия-24").

Топдипломатите на Русия и САЩ се срещнаха миналия месец като част от делегациите за срещата между президентите на двете страни – Доналд Тръмп и Владимир Путин, в град Анкоридж, в американския щат Аляска, на 15 август.

Източник: БТА, Иво Тасев    
