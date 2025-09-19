България

Треньор по плуване блудствал с деца по време на тренировка, задържаха го

До момента има данни за пострадали две или три малолетни деца

19 септември 2025, 17:24
Треньор по плуване блудствал с деца по време на тренировка, задържаха го
Източник: iStock

Р айонният съд в Кюстендил взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняем за блудство с малолетни момичета (ненавършили 14-годишна възраст), съобщиха от съда. Съдиите уважиха искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в тридневен срок. 

До момента има данни за пострадали две или три малолетни деца, а блудствените действия са извършени от треньор по плуване по време на тренировка, казаха от съда. Обвиняемият не е осъждан.

Задържаха мъж за блудство с 12-годишно момиче в София

Има данни за съпричастност на обвиняемия М. А. (52 г.)  към престъплението, което е видно от показанията на разпитаните свидетели и на две от пострадалите. Едно от пострадалите деца описва, че подобно деяние е извършено от обвиняемия и по отношение на друго, по-малко момиче, посочиха още от съда.

От прокуратурата вчера съобщиха, че мъж на 52 години е задържан в Кюстендил за блудство спрямо 12-годишно дете, а блудствените действия са били извършени на 12 септември.

Източник: БТА, Елица Иванова    
Кюстендил Блудство Малолетни Треньор Задържане под стража Районен съд Прокуратура Обвиняем Плуване Сексуални престъпления
