ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения

Обновена преди 1 час / 19 септември 2025, 16:22
Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим
ЦАХАЛ ще действат с

ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа
ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки

ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки
Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог
Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър
Доналд Тръмп, следващият британски премиер?

Доналд Тръмп, следващият британски премиер?
Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия

Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия "болен човек на Европа"
Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

О сем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества.

(Във видеото: Руски петрол, газ и санкции: Какво следва?)

По неговите думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток". Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят. По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива.

ЕК: Да се откажем от руските горива до пет години

Лишаването на Москва от средствата за водене на война е от съществено значение за прекратяването на войната и за защита на сигурността на нашия континент, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод обявяването на предложението на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

Калас уточни, че се предлага ЕС да спре вноса на руски втечнен газ до януари 2027 г., да се забранят европейските инвестиции в руски специални икономически зони, да бъде ограничен достъпът на Русия до изкуствен интелект и геопространствени данни. По нейните думи се предвиждат мерки срещу отговорниците за отвличането и превъзпитанието на украински деца.

Ще продължим натиска над Русия, докато не приеме справедлив и траен мир, допълва Калас.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Руски газ Европейски съюз Внос на газ Европейска комисия Война в Украйна Турски поток Изкопаеми горива Енергийна сигурност Държави от ЕС Енергийна зависимост
Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола край Сливница

Руски военни самолети нарушиха въздушното пространство на Естония

Задържаха сина на убитата жена пред блок във Варна

ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

Какво да направите, ако ви ухапе куче

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Последни новини

Наводнения и свлачища блокираха пътища в Калифорния

Свят Преди 15 минути

Проливен дъжд е довел до калните свлачища

Жесток побой над таксиметров шофьор в Русе

България Преди 23 минути

Той е настанен в Университетска болница „Медика“ с фрактури

,

Трима воини напускат “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Изгнаниците от Блатото излизат на първи елиминационен съвет

<p>Високопоставен лидер на &quot;Ислямска държава&quot; е убит в Сирия</p>

Свят Преди 1 час

Представители на американските власти предупреждават, че ИД се надява да възстанови позициите си в Сирия след свалянето на Башар ал Асад

<p>Министър Вълчев с разяснения за НВО по математика след 7. клас</p>

Важно за седмокласниците! НВО по математика няма да се превърне в комбиниран изпит

България Преди 1 час

Министърът припомни, че промените в изпита са заложени още през 2020 г.

.

Кои са "Антифа" - организацията, на която Тръмп обяви война?

Свят Преди 1 час

"Антифа" отдавна е трън в очите на Тръмп

Ключова среща между Лавров и Рубио в рамките на Общото събрание на ООН

Свят Преди 1 час

Новината бе съобщена от постоянния представител на Русия при ООН Василий Небензя

На първо четене: НС прие промените в Закона за НСИ

България Преди 1 час

Законопроектът беше оспорен от ПП-ДБ, в дебата се включиха и от „Възраждане“, и от „Величие“

Орбан ще обяви "Антифа" за терористична организация по модела на Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Антифа" наистина е терористична организация", подчерта Орбан

<p>Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за&nbsp;Благомир Коцев</p>

България Преди 2 часа

Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Ограничено е преминаването по изпреварващата лента

Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

Любопитно Преди 2 часа

Снимките идват няколко месеца след като звездата от „Кардашиян“ разкри точните подробности за увеличаването на гърдите си

<p>💘 Онлайн запознанства със сигурност за личните данни, ето къде</p>

Проучване на Viber: Жените в България търсят сигурност и смислени връзки в онлайн запознанствата

Любопитно Преди 2 часа

Най-силен мотив за започване на разговор са общите интереси

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

България Преди 3 часа

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма

Мъж живя осем години с нож в гърдите без да разбере

Свят Преди 3 часа

Той е бил „иначе здрав“ без „болки в гърдите, затруднено дишане, кашлица или треска“

<p>Законопроектът за домашния&nbsp;алкохол е оттеглен</p>

България Преди 3 часа

Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията

