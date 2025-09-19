ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия "болен човек на Европа"

Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

О сем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества.

(Във видеото: Руски петрол, газ и санкции: Какво следва?)

🇪🇺 “The European Union has approved the 19th package of sanctions against Russia,” said European Commission President Ursula von der Leyen.



🛢️The EU banned imports of Russian liquefied natural gas into Europe and lowered the upper limit on oil prices to $47.6.



▪️ The complete… pic.twitter.com/evKp3YLsR6 — The War Action (@TheWarAction) September 19, 2025

По неговите думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток". Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят. По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива.

ЕК: Да се откажем от руските горива до пет години

Лишаването на Москва от средствата за водене на война е от съществено значение за прекратяването на войната и за защита на сигурността на нашия континент, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод обявяването на предложението на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

Калас уточни, че се предлага ЕС да спре вноса на руски втечнен газ до януари 2027 г., да се забранят европейските инвестиции в руски специални икономически зони, да бъде ограничен достъпът на Русия до изкуствен интелект и геопространствени данни. По нейните думи се предвиждат мерки срещу отговорниците за отвличането и превъзпитанието на украински деца.

Ще продължим натиска над Русия, докато не приеме справедлив и траен мир, допълва Калас.