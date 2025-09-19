ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

О сем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества.
По неговите думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток". Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.
Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят. По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива.
Лишаването на Москва от средствата за водене на война е от съществено значение за прекратяването на войната и за защита на сигурността на нашия континент, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод обявяването на предложението на Европейската комисия за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна.
Калас уточни, че се предлага ЕС да спре вноса на руски втечнен газ до януари 2027 г., да се забранят европейските инвестиции в руски специални икономически зони, да бъде ограничен достъпът на Русия до изкуствен интелект и геопространствени данни. По нейните думи се предвиждат мерки срещу отговорниците за отвличането и превъзпитанието на украински деца.
Ще продължим натиска над Русия, докато не приеме справедлив и траен мир, допълва Калас.
