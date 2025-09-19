Свят

Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

Румъния е част от "големия защитен чадър" на съюзниците (от НАТО

19 септември 2025, 15:48
ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа
ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки
Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог
Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър
Доналд Тръмп, следващият британски премиер?
Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия "болен човек на Европа"
Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си
Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Р умънският министър на националната отбрана Йонуц Мощяну предупреди, че ще има нови провокации от страна на Русия и подчерта значението страната да демонстрира готовност за защита, съобщи „Диджи 24“.

„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Сигурен съм, че както в Полша, така и в Румъния те ще продължат. Важно е да вземаме решения разумно и да покажем, че сме готови да действаме заедно със съюзниците си“, каза заяви Мощяну.

Министърът напомни, че Румъния е част от „големия защитен чадър“ на съюзниците (от НАТО – бел.ред.), докато някои румънци наблюдават войната буквално от балконите си в Тулча.

По повод останките от дрон, открити в Констанца, министърът уточни, че се извършват проверки, като при наличие на неизбухнало устройство всички компетентни служби се намесват незабавно.

„Имаме над 20 случая, в които отломки от дронове падат на румънска територия след унищожаване от украинската противовъздушна отбрана,“ каза още Мощяну.

Източник: БГНЕС    
