Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

Р умънският министър на националната отбрана Йонуц Мощяну предупреди, че ще има нови провокации от страна на Русия и подчерта значението страната да демонстрира готовност за защита, съобщи „Диджи 24“.
(Във видеото: Напрежението между Европа, Русия и НАТО)
„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Сигурен съм, че както в Полша, така и в Румъния те ще продължат. Важно е да вземаме решения разумно и да покажем, че сме готови да действаме заедно със съюзниците си“, каза заяви Мощяну.
“The Russians know that if Moldova has a pro-EU government after Sept 28, they won’t be able to stop its European path, so they’re trying to blow up these elections.”— Brave Romania (@brave_romania) September 18, 2025
— 🇪🇺 Siegfried Mureşan pic.twitter.com/pXsQ2NVWMO
Министърът напомни, че Румъния е част от „големия защитен чадър“ на съюзниците (от НАТО – бел.ред.), докато някои румънци наблюдават войната буквално от балконите си в Тулча.
Русия с ново обвинение към НАТО
По повод останките от дрон, открити в Констанца, министърът уточни, че се извършват проверки, като при наличие на неизбухнало устройство всички компетентни служби се намесват незабавно.
„Имаме над 20 случая, в които отломки от дронове падат на румънска територия след унищожаване от украинската противовъздушна отбрана,“ каза още Мощяну.