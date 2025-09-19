Задържаха сина на убитата жена пред блок във Варна

М ъж на 24 години е привлечен като обвиняем за убийството на майка си, съобщиха от прокуратурата във Варна. По искане на държавното обвинение той е задържан под стража и е настанен за изследване в специализирано лечебно заведение

Мъжът беше задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение. Съдът остави в ареста задържания, уважено е искането да бъде настанен в психиатрично заведение за изследване, което ще бъде извършено в психиатричната болница към затвора в Ловеч.

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Тежкото престъпление бе извършено в ранните часове на 18 септември 2025 година в ж.к. „Чайка“ във Варна. Според аутопсията смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени прободно-порезни рани в областта на сърцето.

Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване, допълниха от прокуратурата. В хода на работата по случая са събрани данни, че обвиняемият е употребявал високорискови наркотични вещества.

Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.