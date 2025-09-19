България

На първо четене: НС прие промените в Закона за НСИ

Законопроектът беше оспорен от ПП-ДБ, в дебата се включиха и от „Възраждане“, и от „Величие“

19 септември 2025, 16:09
На първо четене: НС прие промените в Закона за НСИ
Източник: БТА

Н ародното събрание (НС) да избира председателя и заместник-председателите на Националния статистически институт (НСИ), гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за статистиката, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“. 

„За“ бяха 96 депутати, против – 38. Законопроекта подкрепиха ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“. Против бяха от „Продължаваме промяната“, „Възраждане“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

В действащия закон е записано, че ръководството на НСИ се определя с решение на Министерския съвет. Съгласно промените в срок от един месец от влизането им в сила парламентът следва да избере председател и заместник-председатели на НСИ, а мандатите на определените в момента от Министерския съвет председател и заместник-председатели да бъдат прекратени.

Според вносителите предложените изменения осигуряват публичност, прозрачност и професионални критерии при избора. Поправките се аргументират и с необходимостта да се гарантира независимостта на националния статистически орган на държавата. 

Законопроектът беше оспорен от ПП-ДБ, в дебата се включиха и от „Възраждане“, и от „Величие“.

Започвате да махате всички неудобни в България, в случая става дума за експерт, откри дискусията Мартин Димитров( ПП-ДБ). Той отбеляза, че текстовете са внесени от депутати, а не от Министерския съвет, няма обществено обсъждане. Така започва диктатурата, коментира Димитров. Той обърна внимание, че в мотивите няма и дума, че председателят на НСИ в момента не се справя. Данните, които българската статистика предоставя, са достатъчно качествени, изтъкна депутатът и попита ГЕРБ защо са решили да бъде сменен шефът на НСИ. Защото КЗП искаше от него данни, които той няма право да предоставя ли, продължи депутатът. 

Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“, отбеляза, че  НСИ е институция със стогодишна история и винаги е бил ръководен от професионалисти. Сегашният председател беше избран и с гласовете на ГЕРБ, БСП, ДПС, изтъкна той. Без истински данни, неполитизирана статистика, няма как да се вземат аргументирани управленски решения, подчерта бившият финансов министър. Той посочи, че има изисквания на ЕС за независимост на статистическите институти и освобождаването, предсрочно, на ръководители трябва да е по професионални, а не политически причини. Това е изискване и на ОИСР, ако искаме да станем пълноправни членове на организацията, тези промени ще попречат, предупреди Василев. Ние не знаем премиерът какво мисли за тази смяна, къде стои българското правителство по това предложение, продължи председателят на ПП. 

Настоящият председател е избран с легитимен конкурс и мандатът му е седем години. Какви числа очаквате да видите за следващите три месеца, че искате да смените ръководителя на статистиката, коментира и Даниел Лорер от ПГ ПП-ДБ.

Надежда Йорданова ( ПГ ПП-ДБ) обърна внимание, че измененията противоречат на правото на ЕС и на Конституцията. Тя отбеляза обаче, че е в правомощията на НС да уреди на законово ниво процедурата за назначаване и да определи компетентните за това орган, но в случая, според нея, има политически мотиви. 

От „Възраждане“ отдавна казваме, че има проблеми в НСИ и сме внесли сигнали до Комисията за противодействие на корупцията(КПК) от март т.г. да провери сключени договори от ръководството на статистиката с фирми, заяви Петър Петров. По думите му налице са съмнения, че за някои дейности са сключвани граждански договори с ръководители на НСИ и КПК трябва да провери дали има нещо нередно в това. ПП-ДБ не предприемат никакви действия, а се упражняват в риторика от трибуната, посочи депутатът. Не се превръщайте в адвокат на това управление, препоръча Мартин Димитров на Петър Петров. 

Според Цончо Ганев ("Възраждане") сегашният председател е изпълнил поръчка да фалшифицира данните за инфлацията във връзка с влизането ни в еврозоната.

Мария Илиева обяви, че  „Величие“ няма да подкрепи законопроекта, защото има нарушение на принципите на институционална независимост, на стабилност на мандатите, което означава възможност за политическа чистка при всяка смяна на мнозинството. Нарушена била и вътрешнопарламентарна процедура. 

Източник: БТА, Нелли Желева    
НСИ Закон за статистиката Избор на ръководство Народно събрание Политически мотиви Независимост на институциите ЕС право Фалшифициране на данни Парламентарен дебат Промени в законодателството
Последвайте ни

По темата

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Мъж живя осем години с нож в гърдите без да разбере

Мъж живя осем години с нож в гърдите без да разбере

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

pariteni.bg
BMW: “Двигателят с вътрешно горене никога няма да изчезне. Никога“

BMW: “Двигателят с вътрешно горене никога няма да изчезне. Никога“

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Кои са "Антифа" - организацията, на която Тръмп обяви война?

Свят Преди 8 минути

"Антифа" отдавна е трън в очите на Тръмп

<p>Кои&nbsp;държави от ЕС&nbsp;продължават да внасят руски газ</p>

ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

Свят Преди 11 минути

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения

<p>Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за&nbsp;Благомир Коцев</p>

Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 1 час

Съображенията на съдия Ушев са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Ограничено е преминаването по изпреварващата лента

<p>💘 Онлайн запознанства със сигурност за личните данни, ето къде</p>

Проучване на Viber: Жените в България търсят сигурност и смислени връзки в онлайн запознанствата

Любопитно Преди 1 час

Най-силен мотив за започване на разговор са общите интереси

ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки

ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки

Свят Преди 1 час

Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

НЗОК предупреди: Измами с лични данни атакуват гражданите

България Преди 1 час

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Свят Преди 2 часа

Мярката е част от нова забрана, която също така изключва преподаването на човешки права и сексуален тормоз

Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Любопитно Преди 2 часа

 

<p>Изрисуваха Студентски град с огромни стенописи</p>

Студентски град посрещна новата учебна година с огромни стенописи

България Преди 2 часа

Официалното откриване на двете картини ще се състои на 24 септември от 11:00 ч. пред вход А на блока

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

Пари Преди 2 часа

Конфедерацията констатира, че „има изключителна нехомогенност в ценообразуването“ на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони

<p>Политическа кръв в САЩ: Защо насилието е част от историята</p>

Дългата история на политическото насилие в САЩ

Свят Преди 3 часа

Как насилието и използването на огнестрелни оръжия се превърнали в неделима част от американската история

,

Тим Бъртън и Моника Белучи се разделиха

Любопитно Преди 3 часа

Белучи потвърди връзката си с Бъртън през 2023 г.

<p>Медиите се покланят в &bdquo;двора на крал Тръмп&rdquo;&nbsp;</p>

„Дворът на крал Тръмп”: Медийните магнати се покланят, за да защитят важни сделки

Свят Преди 3 часа

„Свободата на словото вече не означава свобода на словото“

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

България Преди 3 часа

Лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

България Преди 3 часа

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото

Всичко от днес

От мрежата

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Поредната шокираща раздяла в Холивуд: Моника Белучи и Тим Бъртън

Edna.bg

Белла Хадид е в тежко състояние в болница: Ето какво знаем (СНИМКИ)

Edna.bg

Проблем за ЦСКА: ето какво поиска Керкез, за да си тръгне

Gong.bg

Първият национален тенис шампионат за любителки ще се проведе в София

Gong.bg

Изписаха от болницата пребития шеф на полицията в Русе

Nova.bg

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСИ

Nova.bg