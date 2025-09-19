На първо четене: НС прие промените в Закона за НСИ

Н ародното събрание (НС) да избира председателя и заместник-председателите на Националния статистически институт (НСИ), гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за статистиката, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

„За“ бяха 96 депутати, против – 38. Законопроекта подкрепиха ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“. Против бяха от „Продължаваме промяната“, „Възраждане“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

В действащия закон е записано, че ръководството на НСИ се определя с решение на Министерския съвет. Съгласно промените в срок от един месец от влизането им в сила парламентът следва да избере председател и заместник-председатели на НСИ, а мандатите на определените в момента от Министерския съвет председател и заместник-председатели да бъдат прекратени.

Според вносителите предложените изменения осигуряват публичност, прозрачност и професионални критерии при избора. Поправките се аргументират и с необходимостта да се гарантира независимостта на националния статистически орган на държавата.

Законопроектът беше оспорен от ПП-ДБ, в дебата се включиха и от „Възраждане“, и от „Величие“.

Започвате да махате всички неудобни в България, в случая става дума за експерт, откри дискусията Мартин Димитров( ПП-ДБ). Той отбеляза, че текстовете са внесени от депутати, а не от Министерския съвет, няма обществено обсъждане. Така започва диктатурата, коментира Димитров. Той обърна внимание, че в мотивите няма и дума, че председателят на НСИ в момента не се справя. Данните, които българската статистика предоставя, са достатъчно качествени, изтъкна депутатът и попита ГЕРБ защо са решили да бъде сменен шефът на НСИ. Защото КЗП искаше от него данни, които той няма право да предоставя ли, продължи депутатът.

Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“, отбеляза, че НСИ е институция със стогодишна история и винаги е бил ръководен от професионалисти. Сегашният председател беше избран и с гласовете на ГЕРБ, БСП, ДПС, изтъкна той. Без истински данни, неполитизирана статистика, няма как да се вземат аргументирани управленски решения, подчерта бившият финансов министър. Той посочи, че има изисквания на ЕС за независимост на статистическите институти и освобождаването, предсрочно, на ръководители трябва да е по професионални, а не политически причини. Това е изискване и на ОИСР, ако искаме да станем пълноправни членове на организацията, тези промени ще попречат, предупреди Василев. Ние не знаем премиерът какво мисли за тази смяна, къде стои българското правителство по това предложение, продължи председателят на ПП.

Настоящият председател е избран с легитимен конкурс и мандатът му е седем години. Какви числа очаквате да видите за следващите три месеца, че искате да смените ръководителя на статистиката, коментира и Даниел Лорер от ПГ ПП-ДБ.

Надежда Йорданова ( ПГ ПП-ДБ) обърна внимание, че измененията противоречат на правото на ЕС и на Конституцията. Тя отбеляза обаче, че е в правомощията на НС да уреди на законово ниво процедурата за назначаване и да определи компетентните за това орган, но в случая, според нея, има политически мотиви.

От „Възраждане“ отдавна казваме, че има проблеми в НСИ и сме внесли сигнали до Комисията за противодействие на корупцията(КПК) от март т.г. да провери сключени договори от ръководството на статистиката с фирми, заяви Петър Петров. По думите му налице са съмнения, че за някои дейности са сключвани граждански договори с ръководители на НСИ и КПК трябва да провери дали има нещо нередно в това. ПП-ДБ не предприемат никакви действия, а се упражняват в риторика от трибуната, посочи депутатът. Не се превръщайте в адвокат на това управление, препоръча Мартин Димитров на Петър Петров.

Според Цончо Ганев ("Възраждане") сегашният председател е изпълнил поръчка да фалшифицира данните за инфлацията във връзка с влизането ни в еврозоната.

Мария Илиева обяви, че „Величие“ няма да подкрепи законопроекта, защото има нарушение на принципите на институционална независимост, на стабилност на мандатите, което означава възможност за политическа чистка при всяка смяна на мнозинството. Нарушена била и вътрешнопарламентарна процедура.