Антинобел за проучвания на гущери, ядящи пица, чесън в кърмата и растежа на ноктите

Г ущери, ядящи пица, чесън в кърмата и растежът на ноктите са сред странните проучвания, отличени с тазгодишните Антинобелови награди, които бяха връчени в Бостън, пише ДПА.

Пародийните призове, които се раздават за 35-и път, са посветени на изследвания, които „карат хората да се смеят и после да мислят“, посочват организаторите. Тазгодишната гала, която бе посветена на храносмилането, привлече около 1000 зрители, но бе посетена и от носители на конвенционалната Нобелова награда.

Екип от Нигерия, Того, Италия и Франция спечели наградата за хранене за проучване дали определен вид гущери предпочитат специфичен вид пица. В сферата на педиатрията американски учени бяха почетени заради това, че проучвали какво изпитват кърмачетата, когато майките им ядат чесън.

Покойният американски учен Уилям Бийн получи литературна награда за това, че педантично записвал степента на растеж на ноктите на ръцете си в продължение на 35 години.

Германските учени Фриц Ренер и Джесика Вертман спечелиха награда за проучването си как алкохолът понякога помага при ученето на чужд език. Ренер разказа, че идеята им хрумнала, когато били на по питие на конференция във Виена. Вертман подчерта, че те не окуражават употребата на алкохол и добави, че наградата пасва на тяхното намерение да предизвикат смях и размисъл.

Сред другите победители са учени от германския Институт „Макс Планк“ за работата им, свързана с консистенцията на соса за спагети, индийски инженери, които изучавали влиянието на миришещите обувки върху употребата на етажерки за обувки и японски биолози, тествали дали крави, боядисани като зебри, отблъскват мухите, допълва ДПА.