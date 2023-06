Румен Радев осъди атаката срещу язовир "Нова Каховка"

"Остро осъждам нападението срещу язовир "Нова Каховка", което застрашава множество цивилни, представлява сериозен риск за околната среда, както и застрашава сигурността на Запорожката атомна електроцентрала".

Това написа в Туитър българският президент Румен Радев.

"Виновните за това безобразно деяние трябва да понесат отговорност", призова още Радев.

Язовир "Нова Каховка", разположен в окупираните от Русия райони на Херсонска област в Южна Украйна, беше частично разрушен вчера рано сутринта, като Москва и Киев се обвиняват взаимно за станалото.

Според Женевската конвенция язовирите са защитени обекти и разрушаването на стената може да се счете за военно престъпление.

Изпуснатата вода наводни редица селища по долното течение на река Днепър, включително големия украински град Херсон.

