Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Празникът трае три дни

14 януари 2026, 09:50
Р омската общност в България отбелязва един от най-важните празници през годината – Василица, известен още като Банго Васил или Ромската нова година. Празникът продължава три дни, като днес е кулминацията на тържествата, съобщи NOVA.

В ромската махала „Надежда“ в Сливен празникът се отбелязва с богата музика и традиции. За веселата атмосфера се грижат два оркестъра и множество малки деца сурвакари. 

За първи път бе показано изпълнение на групата „Карандила Джуниор“. Те изпълниха емблематичната песен „Джелем Джелем“ и представиха ново парче специално за празника. На тържеството присъстваха и специални гости, а атмосферата бе допълнена със сурвакари и богата музика.

Традиционната празнична трапеза включва сарми, баници, хляб, бяло и червено вино, както и ракия. Сармите се приготвят по специален начин – кълцани и подредени.

Участниците пожелаха на всички роми в България и по света здраве, щастие и благословение.

Източник: NOVA    
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
