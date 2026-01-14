Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми!

Л идерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски отправи официален поздрав към ромската общност по повод честването на ромската Нова година - Банго Васил. В своето послание той подчерта значимостта на празника като символ на новото начало и общите усилия за изграждане на по-справедливо общество.

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Ето и пълния текст на обръщението:

"Ромската Нова година - Банго Васил е символ на новото начало, на надеждата и на вярата в по-доброто утре.

Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност! Бъдете свободни, активни и отговорни граждани, защото само с участие и труд заедно можем да съградим справедливо общество.

Моето послание е ясно: България е силна, когато всички нейни граждани имат равни възможности, достоен живот и сигурно бъдеще. Това е пътят, това е новото начало.

Честит празник!".