Рязка промяна: Жълт код за силен вятър, температурите падат до 5°

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°

17 септември 2025, 06:30
Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

В нимание, силен вятър! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За 17 септември е издадено предупреждение за "потенциално опасно време" - жълт код, който важи за 14 области на България.

В сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт, облачността ще е по-често значителна. От северозапад на югоизток на места ще превали, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми. Следобед от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и намалява. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите.

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в крайните югоизточни райони и на места в Горнотракийската равнина до 27°-28°.

В София максималните температури ще са около 21°.

Източник: НИМХ

Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В.Търново, Русе, Търговище, Разград, Сливен, Ст. Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Ще се понижи и ще се доближи до средното.

По Черноморието преди обед все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обед от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, следобед ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е и временно силен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. Следобед от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около .

През следващите дни ще бъде слънчево.

Източник: НИМХ

В четвъртък преди обед все още по-значителна облачност ще има над източните райони. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, но ще отслабне, в петък в много райони ще стихва. Сутрин ще е хладно, минималните температури ще са от 5°-6° на места в котловините до 16°-17° по Черноморието. Максималните температури ще са предимно между 22° и 27°.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ, БТА    
силен вятър жълт код НИМХ опасно време валежи студен фронт температури прогноза България Черноморие
