Река Янтра излезе от коритото си край Бяла

Р ека Янтра излезе от коритото си край град Бяла, област Русе. Няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщи за БТА кметът на града Димитър Славов.

Той обясни, че са залети само няколко декара площ в района на Експо центъра "Уста Колю Фичето" до моста, където е и една от най-ниските точки. По думите му сградата е проектирана за 3,50 метра приливна вълна, като в момента преливането е само с половин метър. Залята е асансьорна шахта, която ще бъде отводнена, след като реката се оттегли.

"Край Бяла е наводнен и път към пречиствателната станция. В останалите критично ниски точки при селата Полско Косово и Стърмен засега няма проблем", обясни Славов.

Той каза още, че към момента нивото на река Янтра се е покачило до около 5,60 - 5,70 метра при моста на Колю Фичето.

"Измервателната станция при близкото до Бяла великотърновско село Каранци отчете към 8:00 часа повишение на водния стълб само с около два сантиметра, т. е. реката е в застой. Надяваме се нивото да започне да спада", обясни Славов.

Той каза, че още в събота по повод на тежката ситуация на територията на областите Габрово и Велико Търново е свикал Доброволното формирование при Община Бяла, което да следи непрекъснато нивото на река Янтра в критично ниските точки в землищата на селата Полско Косово и Стърмен, както и при архитектурния комплекс "Колю Фичето".