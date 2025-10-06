Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

О кръжната прокуратура в София разследва пътнотранспортно произшествие със загинала жена в местността Рудината, в района на Ботевград.

Вечерта на 02.10.2025 г. 32-годишен водач, управлявал лек автомобил по горски път в местността Рудината, в района на гр. Ботевград. При движение по наклон водачът изгубил контрол над превозното средство, което се преобърнало няколко пъти по таван.

Вследствие на пътнотранспортното произшествие е била причинена смъртта на возещата се на задната седалка.

Водачът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици, без да сочи медицински причини за това и не е изпълнил предписанието на контролен орган за изследване по надлежния ред.

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза на загиналата.

32-годишният водач е привлечен като обвиняем за извършено тежко престъпление, за което законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

От направена справка е видно, че 32-годишният водач е осъждан, като деянието, за което е обвинен, е извършено в изпитателния срок на условно осъждане за две престъпления по транспорта – управление на МПС в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от това право, след като е санкциониран за същото деяние по административен ред, и управление на МПС след употреба на алкохол.

С оглед тежестта на извършеното престъпление, високата степен на обществена опасност на деянието и дееца, както и опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, наблюдаващият прокурор внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Съдът не е уважил искането на прокуратурата и е взел спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.