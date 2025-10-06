България

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

6 октомври 2025, 15:53
Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда
О кръжната прокуратура в София разследва пътнотранспортно произшествие със загинала жена в местността Рудината, в района на Ботевград.

Вечерта на 02.10.2025 г. 32-годишен водач, управлявал лек автомобил по горски път в местността Рудината, в района на гр. Ботевград. При движение по наклон водачът изгубил контрол над превозното средство, което се преобърнало няколко пъти по таван.

Вследствие на пътнотранспортното произшествие е била причинена смъртта на возещата се на задната седалка.

Водачът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици, без да сочи медицински причини за това и не е изпълнил предписанието на контролен орган за изследване по надлежния ред.

Прокуратурата иска най-тежката мярка за шофьора от Разград

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза на загиналата.

32-годишният водач е привлечен като обвиняем за извършено тежко престъпление, за което законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

От направена справка е видно, че 32-годишният водач е осъждан, като деянието, за което е обвинен, е извършено в изпитателния срок на условно осъждане за две престъпления по транспорта – управление на МПС в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от това право, след като е санкциониран за същото деяние по административен ред, и управление на МПС след употреба на алкохол.

Съдът остави в ареста шофьора, причинил смъртта на жена на бул. "Владимир Вазов"

С оглед тежестта на извършеното престъпление, високата степен на обществена опасност на деянието и дееца, както и опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, наблюдаващият прокурор внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Съдът не е уважил искането на прокуратурата и е взел спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.

Последни новини

<p>Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа</p>

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Свят Преди 8 минути

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 18 минути

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 1 час

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

<p>Надпревара със смъртта на Еверест, още 200 души са блокирани</p>

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

Свят Преди 1 час

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

<p>Планът за мир на Тръмп: Лидер на &quot;Хамас&quot; преговаря за Газа, след като израелски удар уби сина му</p>

Коментари в световната преса за преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа

Свят Преди 1 час

Арабски посредници казват, че Ал Хайя и други висши политически представители на "Хамас", които не се намират в Газа, приемат предложенията на Тръмп

<p>Откриха телата на трима&nbsp;планинари, затрупани от лавина в Словения</p>

Откриха телата на трима хърватски планинари, затрупани от лавина в Словения

Свят Преди 1 час

В акцията по търсене на туристите са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Любопитно Преди 2 часа

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата

<p>Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите</p>

Въпреки санкциите: Иран отказва да възобнови ядрените преговорите с европейските страни

Свят Преди 2 часа

"Не планираме преговори на този етап", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи

<p>Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа</p>

Dacia Hipster поставя началото на напълно нов клас в Европа

Технологии Преди 2 часа

В Япония тези коли са известни като kei cars, в Европа ще станат известни като Е-cars, това е бъдещето на масовата електрическа мобилност според Dacia

Снимката е илюстративна

Учени в Аляска опитаха яхния от 50 000-годишен бизон, какво се случи след това

Свят Преди 2 часа

„Вкусът беше превъзходен и никой от нас не пострада от храната“

<p>Зрелищно видео показва как къщи за милиони рухват в океана</p>

Къщи рухнаха в океана на Външните брегове на Северна Каролина

Свят Преди 2 часа

Във видеоклипове се вижда как къщите във вторник се клатят на колоните си, удряни от вълните, преди да се срутят в прибоя

<p>София има нов зам.-кмет по транспорта</p>

Виктор Чаушев е новият заместник-кмет по транспорта на София

България Преди 2 часа

Той ще работи по реформа в градския транспорт и по създаването на актуален транспортен модел за столицата

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

България Преди 2 часа

Тя запазва стойността си от 97 лева

<p>Революционно откритие в имунологията носи Нобелова награда за медицина</p>

Трима учени получиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г

Свят Преди 2 часа

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“

<p>Гвардейците на папата са с нова униформа</p>

Швейцарските гвардейци, защитници на папата, са с нова униформа

Свят Преди 2 часа

Новата визия няма да замени емблематичните червени, оранжеви и сини „гранд гала“ униформи, с които гвардейците са известни

