България

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

Пострадал е и още един мъж

5 октомври 2025, 14:54
Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич
Източник: iStock Photos/Getty Images

М отоциклетист на 22 години е в тежко състояние след катастрофа в Добрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен тази нощ в 3:30 часа. Инцидентът е станал на бул. „Трети март“, в района на бензиностанция, намираща се в Добрич.

Мотоциклетът е бил управляван от 22-годишен неправоспособен водач, който губи контрол и се блъска в стълб.

В резултат на инцидента мъжът е настанен в добричката болница с фрактура на череп и с опасност за живота.

Пострадал е и още един мъж, който се е возил на мотоциклета. Той също е настанен в болницата, но е без опасност за живота.

На водача са взети кръвни проби за установяване на евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества.

Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова    
Последвайте ни

По темата

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, има загинал и ранени

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидентът във Варна е в много тежко състояние

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

pariteni.bg
Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 9 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 7 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 8 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 8 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свят Преди 18 минути

Най-тежки са последиците в планинския източен окръг Илам, където свлачища пометоха няколко села

<p>Няколко ислямски държави приветстваха мирния план на Тръмп за Газа, ето кои&nbsp;</p>

Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа

Свят Преди 26 минути

Министрите призоваха за незабавно започване на преговори за изработване на механизми за прилагането на плана на Тръмп

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

България Преди 2 часа

Коритата на реките Бяла и Хаджийска са изцяло почистени, каза кметът Николай Димитров

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Протестиращи в Грузия се опитаха да нахлуят в президентския дворец

Свят Преди 3 часа

"Никой няма да остане ненаказан", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

България Преди 3 часа

Все още не е ясно дали съдът ще го приеме

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

България Преди 3 часа

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Расте броят на жертвите след срутването на ислямското училище в Индонезия

Свят Преди 3 часа

Инцидентът стана в понеделник по време на строителни дейности

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

След парламентарните избори в Чехия: Бабиш обсъди ситуацията с президента Петър Павел

Свят Преди 3 часа

В парламента влизат общо шест политически субекта

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

България Преди 4 часа

Иван Иванов и Атанас Зафиров инспектираха новопостроения участък от АМ “Хемус”

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

България Преди 4 часа

Пред Мариян Станков – Мон Дьо тя разказва без страх за най-трудните, но и най-смислени моменти от живота си

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

България Преди 4 часа

Съдийската организация излезе с позиция

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

България Преди 4 часа

Парите са изчезнали в периода от 20:00 часа на 3 октомври до 9:30 часа на 4 октомври

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

България Преди 5 часа

Николай Вълков настоя то да съдейства за бързото връщане на Васил Димитров в България

<p>Полша вдигна тревога заради масирана руска атака срещу Украйна</p>

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Свят Преди 5 часа

Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, един човек е загинал, осем са ранени

<p>Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник</p>

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

България Преди 5 часа

Жители се притесняват, че ще се повтори бедствието от преди три години

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

България Преди 6 часа

Пожарникари спасиха семейство с три деца

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

18 трика за завладяващ и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Шаная Туейн: Да откриеш любовта с бившия на приятелка

Edna.bg

Звездите на Байерн отпразнуваха рекордната си серия на Октоберфест

Gong.bg

Играч на Барселона отказал оферти от Ливърпул, Челси и Тотнъм през лятото

Gong.bg

Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (СНИМКИ)

Nova.bg

Кола се вряза в публиката на рали във Варна, един човек е загинал (ВИДЕО)

Nova.bg