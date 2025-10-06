К атастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката в района на гурковското село Пчелиново, съобщиха от Областната дирекция на МВР. При инцидента няма пострадали. Движението се осъществява в една лента, на място има полицейски екип.

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката, има пострадал

Сигнал за произшествието е получен в 12:48 часа днес. По първоначална информация то е между два товарни автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Движението в района на местопроизшествието е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно, уточниха от полицията.

По данни на МВР общо 15 души са ранени при 11 пътни инцидента в страната през изминалото денонощие. Няма загинали.