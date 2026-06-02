Любопитно

Отвъд „Челюсти“: 5 животни, които са много по-опасни за хората от акулите

Статистиката ще ви изненада – най-големите убийци в природата нямат големи зъби и не живеят в дълбокия океан

2 юни 2026, 08:02
Отвъд „Челюсти“: 5 животни, които са много по-опасни за хората от акулите
Източник: iStock

К огато мислим за най-опасните създания на планетата, съзнанието ни автоматично ни показва огромни челюсти, остри зъби и зловеща музика от филмите на ужасите. Акулите от десетилетия заемат челното място в класацията за най-страшни хищници. Истината обаче е, че те имат несправедливо лош имидж. Статистически погледнато, акулите убиват средно под 10 души годишно в световен мащаб. В същото време някои наглед безобидни или просто пренебрегвани животни отнемат стотици хиляди човешки животи всяка година.

Ето кои са 5-те животни, от които всъщност трябва да се боите много повече, отколкото от голямата бяла акула.

1. Комарът – най-малкият, но най-смъртоносен враг

Това е абсолютният шампион по смъртоносност на планетата. Макар да изглежда като досадно насекомо, комарът е отговорен за над 700 000 човешки смъртни случая всяка година.

  • Къде е опасността: Сами по себе си комарите не са отровни, но те са перфектните преносители на опасни вируси и паразити. Те разпространяват малария, денга, жълта треска и вируса Зика, които покосяват цели региони, най-вече в тропическите зони.

2. Хипопотамът – агресивният гигант на Африка

Противно на анимационните филми, където са представяни като дебели и забавни същества, хипопотамите са сред най-агресивните и териториални бозайници на Земята. Те убиват около 500 души годишно.

  • Къде е опасността: Хипопотамът няма нужда от причина, за да атакува. Ако човек или лодка навлезе в неговата територия във водата, той напада устремно. Въпреки огромното си тегло, на сушата те могат да развият скорост до 30 км/ч и буквално да премажат жертвата си с огромните си кучешки зъби.

3. Слонът – когато кроткият великан изгуби търпение

Слоновете са известни със своята интелигентност и силни семейни връзки, но те са и огромни диви животни, които не бива да бъдат подценявани. Годишно в резултат на нападения от слонове загиват около 500 души.

  • Къде е опасността: Свиването на естествената им среда и сблъсъците с фермери водят до чести инциденти. Мъжките слонове в период на разгонване (състояние, известно като „мъст“) стават изключително агресивни и унищожават всичко по пътя си, стъпквайки или пробождайки с бивните си всеки, който се изпречи пред тях.

4. Крокодилът – перфектният древен хищник

За разлика от акулите, които често хапят хора просто от любопитство или по погрешка и след това ги пускат, крокодилите виждат в човека директна плячка. Те са отговорни за смъртта на близо 1000 души всяка година.

  • Къде е опасността: Нилският крокодил и соленоводният крокодил са майстори на засадата. Те дебнат неподвижно под повърхността на водата и атакуват със светкавична скорост, завличайки жертвата на дъното, където прилагат т.нар. „смъртоносно въртене“, за да я разкъсат.

5. Охлювът от сладководни басейни – неочакваната заплаха

Това вероятно е най-голямата изненада в списъка. Кой би повярвал, че едно бавно и малко мекотело може да бъде по-опасно от акула? И все пак, сладководните охлюви индиректно убиват над 20 000 души годишно.

  • Къде е опасността: Охлювите са междинен гостоприемник на паразитни червеи, които причиняват заболяването шистосомиаза (наричано още охлювна треска). Когато хората плуват или перат в инфектирани сладководни басейни, паразитите проникват през кожата им, засягайки тежко вътрешните органи – най-вече черния дроб и пикочната система, което без лечение води до фатален край.
Източник: Times of Inida    
опасни животни акули комари хипопотам слон крокодил сладководен охлюв смъртоносни животни хищници природа
Последвайте ни
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

"Връхлетя върху мен за секунди": Разказ на българина, нападнат от мечка в Румъния

Тръмп подписа прокламация за промяна на митата върху вноса на мед, алуминий и желязо

Тръмп подписа прокламация за промяна на митата върху вноса на мед, алуминий и желязо

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

pariteni.bg
13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 1 час
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 1 час
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разрушения, липса на инфраструктура и нови съмнения за незаконно строителство 8 месеца след потопа в Елените

Разрушения, липса на инфраструктура и нови съмнения за незаконно строителство 8 месеца след потопа в Елените

България Преди 42 минути

Проверки разкриват проблеми със строителния статут на част от сградите, а жителите настояват за намеса на държавата

Пенсии, нов дълг и партийни субсидии: Депутатите обсъждат промени в бюджета

Пенсии, нов дълг и партийни субсидии: Депутатите обсъждат промени в бюджета

България Преди 1 час

Управляващите предлагат по-висока минимална пенсия, увеличение на лимита на дълга и намаляване на държавната субсидия за партиите

Мъж е в критично състояние след стрелба в Германия, извършителят се издирва

Мъж е в критично състояние след стрелба в Германия, извършителят се издирва

България Преди 1 час

Полицията проведе мащабна операция и временно спря градския транспорт

Dolce Vita с ограничен бюджет: Топ 6 бюджетни места в Италия за перфектна почивка тази година

Dolce Vita с ограничен бюджет: Топ 6 бюджетни места в Италия за перфектна почивка тази година

Любопитно Преди 1 час

Мечтаете за тюркоазено море, автентична паста и спиращи дъха гледки, без да фалирате? Проверете кои южни италиански региони предлагат истинско филмово изживяване, защо италианците крият тези места от чужденците и как да спестите стотици евро

Мистериозната болест, която лекарите бъркат с панически атаки при жените

Мистериозната болест, която лекарите бъркат с панически атаки при жените

Любопитно Преди 1 час

„Лекарите получават само една минута обучение за мастоцитите в медицинското училище“, обяснява д-р Лорънс Африн, водещ изследовател на MCAS. Това обучение обикновено се фокусира върху рядък рак на мастоцитите, а не върху по-широкия синдром

С вой на сирени в цялата страна отдаваме почит към Ботев и героите на България

С вой на сирени в цялата страна отдаваме почит към Ботев и героите на България

България Преди 2 часа

Точно в 12:00 часа движението ще бъде спряно за две минути в знак на почит към всички, загинали за свободата на страната ни

56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

Свят Преди 10 часа

Тою: Такова поведение е неприемливо съгласно международното право и трябва да спре

Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

България Преди 10 часа

Тя призова българите да бъдат единни и да отстояват правдата и националните идеали

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Свят Преди 11 часа

Русия ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента

Русия забрани износа на авиационно гориво

Русия забрани износа на авиационно гориво

Свят Преди 11 часа

През последните седмици Киев увеличи атаките срещу руски енергийни обекти

КОНПИ обвини СГС в нарушение, съдът опроверга

КОНПИ обвини СГС в нарушение, съдът опроверга

България Преди 12 часа

СГС: Става въпрос за техническа грешка

Израел заплаши Бейрут, заседание на ООН

Израел заплаши Бейрут, заседание на ООН

Свят Преди 12 часа

ЕС призова Израел да прекрати военната ескалация в Ливан

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Свят Преди 12 часа

Пашинян посочи, че няма причина Армения да провежда референдум за ЕС

След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна

След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна

България Преди 13 часа

Шефката на Службата по кадастър се крие от регионалното министерство

Разбиха международна група за трафик на мигранти

Разбиха международна група за трафик на мигранти

България Преди 14 часа

Задържани са трима сирийци

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

Свят Преди 14 часа

Само през май износът на газ по това направление е нараснал с 3%

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 юни, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 юни, вторник

Edna.bg

Георги Бижев след кошмара с мечката: Хората с клаксоните провокираха звяра

Gong.bg

Задържаха бивш футболист на Нефтохимик и Черно море за дрога, оглавявал наркобанда

Gong.bg

Семейство остана без автомобил след международна схема: Потърпевшите сами разкриха следите на кола, издирвана в Норвегия

Nova.bg

„Счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън“: Разказва българският турист, нападнат от мечка в Румъния

Nova.bg