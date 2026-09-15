Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

М ъж на 51 години е задържан за убийство след скандал в парк в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Хасково.

Сигналът за мъж, лежащ в парк до блок на улица „Простор“, е подаден снощи в 19:50 часа на спешния телефон. Изпратеният на място полицейски екип е установил самоличността му и е констатирал смъртта му. Жертвата е на 38 години и е от Димитровград, съобщават още от пресцентъра на областната дирекция.

До починалия е бил и 51-годишният, който е признал пред полицаите, че двамата редовно се събирали да пият в беседката в парка. По думите му снощи между тях възникнал скандал след употреба на алкохол, при който той нанесъл удари с юмрук на по-младия мъж. След ударите той паднал на земята.

Мъжът е задържан по образуваното досъдебно производство. Работата по случая продължава.

При последния подобен случай на територията на община Димитровград, станал през месец август т.г., 18-годишен младеж беше задържан за убийството на 24-годишния си чичо в димитровградското село Странско. Окръжният съд в Хасково му наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“.