Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

Н а провелия се в петък председателски съвет в Народното събрание е бил обсъден казусът с легитимността на депутата от 51-вото Народно събрание Мария Илиева. Според лидера на партия МЕЧ Радостин Василев народният представител от партия „Величие” е влязла в състава на парламентарната група, без сама да е попълнила задължителната декларация, изисквана от Изборния кодекс.

МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие"

„С документно престъпление на друг народен представител, Мария Илиева става депутат и парламентарната група на „Величие” е в състав от 10 души”, заяви Радостин Василев, цитиран от NOVA.

По думите му подадените сигнали до председателя на Народното събрание вече са препратени към и.ф. главен прокурор. Оттам е постъпила информация, че сигналите са отделени за специализирана проверка от Софийската градска прокуратура, която подготвя образуване на досъдебно производство.

„Отново подчертавам – става въпрос за документно престъпление, което е позволило на народен представител от „Величие” да заеме поста си, без да е изпълнен фактическият състав на неговото номиниране. С тази фалшификация са декларирани и неверни данни по Закона за противодействие на корупцията, което поставя под съмнение легитимността на целия парламент”, допълни Василев.

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

Лидерът на МЕЧ се обърна към институциите с апел да установят кой е подписал декларацията от името на Илиева и призова прокуратурата да проведе обективно разследване.

„Народен представител, който не е попълнил собственоръчно документите си, няма моралното право да седи в залата. Ако Илиева знае, че не е подписала декларацията си, по-добре да подаде оставка”, коментира Василев.

Той добави, че случаят е „невиждан в парламентарната история” и че признанията на представители на „Величие”, че „измамата не била толкова голяма”, само потвърждават съмнителната ситуация.