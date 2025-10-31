България

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

Случаят е невиждан в парламентарната история, заяви лидерът на МЕЧ

31 октомври 2025, 11:06
Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България
ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ
Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим
Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост
Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"
Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив
Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака
С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

Н а провелия се в петък председателски съвет в Народното събрание е бил обсъден казусът с легитимността на депутата от 51-вото Народно събрание Мария Илиева. Според лидера на партия МЕЧ Радостин Василев народният представител от партия „Величие” е влязла в състава на парламентарната група, без сама да е попълнила задължителната декларация, изисквана от Изборния кодекс.

МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие"

„С документно престъпление на друг народен представител, Мария Илиева става депутат и парламентарната група на „Величие” е в състав от 10 души”, заяви Радостин Василев, цитиран от NOVA.

По думите му подадените сигнали до председателя на Народното събрание вече са препратени към и.ф. главен прокурор. Оттам е постъпила информация, че сигналите са отделени за специализирана проверка от Софийската градска прокуратура, която подготвя образуване на досъдебно производство.

„Отново подчертавам – става въпрос за документно престъпление, което е позволило на народен представител от „Величие” да заеме поста си, без да е изпълнен фактическият състав на неговото номиниране. С тази фалшификация са декларирани и неверни данни по Закона за противодействие на корупцията, което поставя под съмнение легитимността на целия парламент”, допълни Василев.

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

Лидерът на МЕЧ се обърна към институциите с апел да установят кой е подписал декларацията от името на Илиева и призова прокуратурата да проведе обективно разследване.

„Народен представител, който не е попълнил собственоръчно документите си, няма моралното право да седи в залата. Ако Илиева знае, че не е подписала декларацията си, по-добре да подаде оставка”, коментира Василев.

Той добави, че случаят е „невиждан в парламентарната история” и че признанията на представители на „Величие”, че „измамата не била толкова голяма”, само потвърждават съмнителната ситуация.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
7 финалиста за „Автомобил на годината в Европа“, 6 с електрическо задвижване

7 финалиста за „Автомобил на годината в Европа“, 6 с електрическо задвижване

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 13 минути

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор

Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц“

Любопитно Преди 29 минути

Дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю

Започва Black Friday на Flip.bg

Започва Black Friday на Flip.bg

Технологии Преди 1 час

Кампанията ще продължи цял месец, с големи отстъпки на вече ниски цени и над 20 0000 продукта, включени в предложенията

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

България Преди 1 час

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Под прозрачната материя Тейлър носеше единствено черни бикини

<p>Член на германския Бундестаг: Част от руските дронове са &quot;направени от стиропор и шперплат&quot;</p>

"Няма млад човек, който би рискувал живота си за Мерц": АзГ води вътрешна война, която подкопава пътя ѝ към властта

Свят Преди 1 час

Вътрешните спорове в "Алтернатива за Германия" показват колко далеч е партията от поведението на реална управляваща сила

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

България Преди 1 час

Това връща България назад и увеличава дефицита, смятат депутати

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

България Преди 1 час

,

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Свят Преди 1 час

Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп

Кирил Домусчиев

Кирил Домусчиев: Ако политиците и синдикатите не се вразумят, ни чака дежавю на кризата от 2009 г.

България Преди 1 час

"България е вицешампион в ЕС по неефикасни държавни разходи – и въпреки това леви синдикалисти и политици готвят бюджет, който ще награди тази неефикасност с още повече пари", категоричен е председателят на КРИБ

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 2 часа

Ривърс, който почина на 48-годишна възраст на 18 октомври, е издъхнал в банята на дома си във Флорида

Ураганът "Мелиса"

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Свят Преди 2 часа

Кадрите, заснети от NOAA, показват как самолет с ураганни ловци е разтърсен от мощни ветрове, докато навлиза в сърцето на опустошителната буря

„Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“

Вълнуващи истории правят своя дебют по KINO NOVA през ноември

Любопитно Преди 2 часа

Ново приключение очаква зрителите на филмовия канал всеки понеделник и вторник

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата „Моят зелен град“ ще продължи със залесителни акции в Пловдив и Бургас

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Свят Преди 2 часа

Според Киев използването на тази ракета от Русия е довело това САЩ да напуснат договор за ядрени оръжия

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Забавен ТЕСТ: Избери и разбери каква вещица си ти!

Edna.bg

Шаби Алонсо за Винисиус: В една лодка сме, гребем заедно

Gong.bg

Левски и Арда влизат в спор за бразилска перла от Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Предлагат България превантивно да спре износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg

Жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници: Носих парите на пет курса до Румъния

Nova.bg