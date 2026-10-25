Първи данни от ЦИК при обработени 7.37% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

И лияна Йотова и Кирил Вълчев запазват преднината си на първия тур на президентските избори. Това сочат официалните данни на Централната избирателна комисия към 23:00 часа при обработени 7.37% СИК протоколи в РИК.

Към този час кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, издигната от инициативен комитет, събира 35.504% от гласовете (33 770 гласа).

Втори остават Андрей Гюров и Георги Кандев с 30.289% подкрепа (28 809 гласа).

На трета позиция се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин от партия „Възраждане“ с 13.519% (12 859 гласа).

Разпределение на гласовете за останалите участници:

Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ): 4.115% (3 914 гласа)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (ПП Величие): 4.006% (3 810 гласа)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова (Инициативен комитет): 2.398% (2 281 гласа)

Графата „Не подкрепям никого“ към момента е отбелязана от 4.766% от гласувалите (4 533 души).

Обработката на протоколите в районните избирателни комисии продължава при засилен интерес на фона на паралелните преброявания, които също прогнозират оспорван балотаж следващата неделя.