Вдигнаха по тревога шведски и финландски изтребители, за да прехванат руски военни самолети

Ш ведски и финландски изтребители са вдигнати в четвъртък по тревога, за да прехванат руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив.

Швеция прехвана руски изтребители близо до въздушното си пространство

Мисията е изпълнена съгласно финландско-шведската рамка за съвместно наблюдение и охрана на небето на двете страни, съобщиха военновъздушните сили на Финландия, цитирани от "Ройтерс".

Изтребителите от бойната авиация на двете страни проследиха и идентифицираха група руски самолети, включваща транспортен самолет и няколко изтребителя, посочиха финландските военни.

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Инцидентът се случва на фона на засиленото военно внимание към въздушното пространство около Балтийско море и Финския залив.

Финландия и Швеция задълбочиха военното си сътрудничество, включително в областта на въздушното наблюдение, след като и двете държави станаха членове на НАТО.

Това не е първият случай през тази година, при който руски военни самолети предизвикват реакция на финландските или съюзническите военновъздушни сили. През май финландските власти съобщиха за предполагаемо нарушение на въздушното пространство на страната от руски военен самолет в района на Финския залив. По случая беше започнато разследване.

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Регионът остава особено чувствителен заради близостта си до Русия и държавите от НАТО. През септември 2025 г. три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха във въздушното пространство на Естония над Финския залив според естонските власти. Русия отрече нарушение и заяви, че самолетите са летели над неутрални води. След случая НАТО проведе консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

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Финландия и Швеция имат и особено значение за въздушната сигурност в Северна Европа. Швеция се присъедини към НАТО през март 2024 г., след като Финландия стана член на алианса през април 2023 г. Така двете държави вече са част от общата система за възпиране и отбрана на НАТО в региона.