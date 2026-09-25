НС обсъжда на второ четене формулата за минималната работна заплата

П арламентът обсъжда на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Точката беше включена допълнително тази сутрин в дневния ред за пленарното заседание.

Край на автоматичната формула за минималната заплата: Депутатите приеха нов механизъм

Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на четири критерия, но формулата за изчисляването ѝ и конкретните показатели да бъдат разписани в наредба на Министерския съвет.

В пленарната зала е заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, която вчера предостави на депутатите от ресорната комисия проект на подзаконовия нормативен акт, който ще формира минималната работна заплата, и разясни кои статистически данни ще бъдат използвани.

НС обсъжда новия механизъм за минималната работна заплата, ще има ли съгласие

Спор в залата, обаче, възникна още в началото на дебата, защото допълнителният документ не е входиран в парламента. Председателят на комисията по социална политика Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната“ призова документът да бъде внесен официално.

Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.

Спор възникна и за размера на минималната работна заплата, който ще се решава всяка година до 15 август.

Галя Василева от ГЕРБ-СДС постави въпроса как при определянето на МРЗ за 2027 г. се взема предвид издръжката на живот, като методиката по нея ще бъде готова след девет месеца.