Плащаш с ОББ, трупаш Kate Coins: нещо допълнително за нещата, които така или иначе правиш

Н езависимо дали планираш следващото пътуване, оборудваш дома, инвестираш в спортната си екипировка или просто пазаруваш за ежедневните си нужди, приятно е да получаваш нещо допълнително в замяна на разходите си.

Именно на този принцип стъпва Кейт Койн (Kate Coins) – програмата за лоялност на ОББ, достъпна директно през ОББ Мобайл.

Моделът е лесен: избираш оферта от ОББ или партньорските предложения, плащаш с карта или сметка от ОББ и получаваш точки, наречени Кейт Койни, които по-късно можеш да използваш за отстъпки при други предложения в програмата.

Участието е безплатно и не изисква допълнителна карта за лоялност или изтегляне на отделно приложение. Всичко се случва в ОББ Мобайл, където клиентите виждат актуалните предложения на банката и нейните партньори. Един Кейт Койн е на стойност 1 евро.

Сред партньорите в програмата са компании от различни сфери, които попадат в полезрението на активните потребители: TOP Rent-a-Car за хората, които обичат да пътуват, Mr. Bricolage за проектите у дома, Office 1 за офиса и работното място, SilaBG.com за спорт и фитнес, Гуми Диана – за оборудване на автомобила, както и Orange, Mr. Pizza, Caffe Market, ДЗИ и други. Някои предложения дават възможност да събираш Кейт Койни, а други позволяват да ги използваш за допълнителни отстъпки.

За да трупаш Кейт Койни, е необходимо да активираш избрана оферта от секция „Събирай“ в Магазина за Кейт Койни и да направиш покупка според условията ѝ с карта или сметка от ОББ. Натрупаните точки се визуализират в приложението в сроковете, посочени към конкретната оферта.

При вече събрани Кейт Койни можеш да ги използваш през секция „Използвай“. Процесът е също толкова лесен: плащаш с карта от ОББ при търговец с активна оферта, след което заявяваш използването на наличните Кейт Койни през приложението. Отстъпката се превежда по разплащателната ти сметка в сроковете, описани в условията на съответната оферта.

Важно е да се отбележи, че предложенията в програмата са персонализирани. Те се формират въз основа на интереси, местоположение и навици на потребление, така че различните потребители виждат различни оферти. Ако често пазаруваш за дома, спортуваш активно, пътуваш или използваш конкретни услуги, е по-вероятно да получаваш предложения, които съответстват именно на този начин на живот.

Резултатът е практичен и лесен за проследяване процес: избираш оферта, плащаш с ОББ, събираш Кейт Койни и ги използваш за следващи покупки. Без сложни правила, без допълнителни карти и без да променяш навиците си на плащане. Само повече стойност от разходите, които така или иначе правиш всеки ден.